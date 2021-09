Natalia Kukulska wspomina ojca w 11. rocznicę śmierci: "Był taki piękny słoneczny poniedziałek"

Mija 5. rocznica śmierci Jarosława Kukulskiego - wybitnego kompozytora, męża Anny Jantar i ojca Natalii Kukulskiej . To on stworzył największe przeboje m.in. Haliny Frąckowiak, Ireny Jarockiej, Krzysztofa Krawczyka czy Anny German. Natalia uczciła rocznicę na swoim Facebooku. Gwiazda pokazała piękne zdjęcia pana Jarosława oraz napisała: 5 lat wielkiego braku.A w pamięci te oczy, ten uśmiech i to serce... Tak bliskie i kochane W wielu wywiadach piosenkarka przyznawała, że bardzo tęskni za ojcem. Zobacz: Natalia Kukulska: Tęsknię, lecz najbardziej mi żal tego, co się już nie stanie Dziś takich piosenek już się nie pisze... (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); 5 lat wielkiego braku.A w pamięci te oczy, ten uśmiech i to serce... Tak bliskie i kochane. Posted by Natalia Kukulska on 13 września 2015 Oto największy przebój napisany przez Jarosława Kukulskiego: