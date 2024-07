Natalia Kukulska wraca do pracy! Jak donosi "Party", wokalistka już w lutym zagra dwa koncerty, a od marca zaczyna nagrywać nową płytę i rusza w wiosenną trasę koncertową.

Artystka na początku stycznia urodziła córkę Laurę. Z kim ją zostawi, gdy pojedzie w trasę koncertową? Jak się okazuje, Natalia Kukulska, pomyślała o wszystkim już pod koniec ciąży. Wtedy bowiem zaczęła poszukiwania wykwalifikowanej niani, która zajmie się maleństwem. Ale uspokajamy fanów gwiazdy! Wokalistka wcale nie zamierza zostawić córeczki w domu! Przeciwnie! Mała Laura będzie jej towarzyszyć nawet w czasie występów. Kiedy Natalia będzie śpiewać na scenie, maleństwem zaopiekuje się opiekunka, która także pojedzie z nimi w trasę.

Kukulska chce ustawić swój grafik tak, by przerwy w pracy pokrywały się z porami karmienia. Co więcej, w miarę możliwości, chce tak zaplanować godziny koncertów, by osobiście tulić malutką Laurę do snu.

