Pod koniec lipca Natalia Klimas urodziła swoje pierwsze dziecko. Celebrytka szczęśliwą informacją podzieliła się z fanami w sieci. Natalia i jej mąż Mikołaj Bober przywitali na świecie córeczkę, która otrzymała na imię Zuzanna.

Jest! Mam ją! Zuzia jest cała i zdrowa! 10/10, 51 cm, 3,4kg. Z całego serca chcę podziękować serdecznemu personelowi szpitala im. Świętej Rodziny, na Mokotowie - pisała szczęśliwa mama na Instagramie.

Natalia i malutka pierwszy spacer mają już za sobą. Gwiazda zdjęciami z wycieczki pochwaliła w sieci i przy okazji zdradziła, ile zapłaciła za wózek córki. Cena? Oczywiście zwala z nóg!

Wózki dla dzieci w stylu gwiazd

Jaki model wózka najlepiej wybrać dla swojego dziecka? Odpowiedzi na to pytanie jest mnóstwo, bo na rynku pełno jest firm produkujących "pierwsze pojazdy dziecka".

Celebryci często wybierają bardzo drogie modele, co denerwuje internautów, którzy nie zawsze mogą pozwolić sobie wydanie 20 tysięcy złotych na wózek jak Izabela Janachowska. W ostatnim wywiadzie prezenterka TVN wyznała, że wózek dla swojego synka dostała w ramach współpracy! Czy do Natalii Klimas również zgłosiła się firma z ciekawą propozycją? Gwiazda oznaczyła wózek swojej córki na zdjęciu, więc wydaje się to bardzo prawdopodobne!

To nie jest nasz "pierwszy spacer" Pierwszy spacer już dawno był i był tylko nasz, z daleka od świata Instagrama i daleko od świata rzeczywistego. Jesteśmy sobie w jakimś równoległym wymiarze, w którym panuje euforia/niedowierzanie/łzy szczęścia/łzy przemęczenia i znowu euforia. Nigdy nie przeżyłam czegoś nawet trochę podobnego. Jest to najpiękniejsze i niełatwe zarazem. Chłonę każdą chwilę. Pozdrawiamy Was z innego wymiaru.❤️ - napisała Natalia w sieci.

Klimas dla swojej córeczki wybrała wózek firmy Dubatti, którego cena sięga blisko 5 tysięcy złotych! Kwota zwala z nóg, ale dla celebrytów to żaden problem. 5 tysięcy złotych za wózek zapłacili także m.in. Marta Kaczyńska, Kasia Tusk czy Bilguun Ariunbaatar. Z kolei Anna Lewandowska swojej córeczce kupiła kilka wózków. Cena wszystkich z pewnością przekroczyła już kilkanaście tysięcy złotych.

Jak cudnie ❤️ niech Wam będzie dobrze w tym innym wymiarze! Takie jest cale macierzynstwo. Radosci I smutki sie splataja I wiele innych emocji Gratuluje , macierzyństwo to prawdziwa przygoda . Dużo szczęści i radości , ale również strachu i frustracji . Miłość wszystko równoważy ❤️ - rozpisywali się fani w sieci.

Czy Natalia Klimas pokaże córeczkę w sieci? Do tej pory celebrytka opublikowała jedynie zdjęcie główki dziewczynki. Czy tak jak Małgosia Socha lub Joanna Koroniewska będzie pokazywać dziecko wyłącznie od tyłu zapewniając mu anonimowość? Na odpowiedź pozostaje czekać. ;)

Klimas wybrała wózek za 5 tysięcy złotych

