Jeśli Walentynki, to tylko w kolorze czerwonym. Specjalnie dla was przejrzałyśmy ofertę marek kosmetycznych dostępnych w Polsce w poszukiwaniu czerwony cudeniek.

Nie było to trudne! Marki wiedzą, że w tym okresie to właśnie ten kolor wiedzie prym. Nic dziwnego! Czerwone usta, czy paznokcie są wyjątkowo kobiece i nieziemsko seksowne, a czy nie właśnie o to chodzi w tym ważnym dniu? Zobaczcie jakimi kosmetykami wykreujecie najciekawsze walentynkowe makijaże.

Mamy dla was wspaniałe, krwiste pomadki do ust, błyszczyki, lakiery do paznokci i róże do pliczków. Ale to nie wszystko. Pomyślałyśmy, że czerwone kosmetyki, tj. płyn do kąpieli, czy mydełko w kształcie serca to doskonały prezent dla ukochanej osoby. Kilka gadżetów kosmetycznych w tym klimatycznym kolorze i wymarzony upominek gotowy!

Zobaczcie nasz walentynkowy zawrót głowy: