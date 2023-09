Smutne wieści dla produkcji "Nasz nowy dom". To stało się po wakacjach

Nowy dyrektor programowy Polsatu stawia na spore zmiany w stacji. Najpierw ze stacją pożegnali się jurorzy "Twoja twarz brzmi znajomo", Katarzyna Skrzynecka i Michał Wiśniewski, a teraz nie milkną echa zwolnienia Katarzyny Dowbor. Co o tej sytuacji myślą gwiazdy Polsatu? Agnieszka Hyży nie powstrzymała się od komentarza w stronę Edwarda Miszczaka. Usłyszała odpowiedź. Agnieszka Hyży wbiła szpilę Edwardowi Miszczakowi? Odpowiedział Atmosfera wokół gwiazd i programów Polsatu już od jakiegoś czasu wydawała się gęstnieć, a niedawno, po tym jak Katarzyna Dowbor została zwolniona z "Nasz nowy dom" , fani wprost piszą, że decyzje podejmowane przez władze stacji, które reprezentuje dyrektor programowy - Edward Miszczak, nie są trafne. Wręcz przeciwnie - telewidzowie domagają się przywrócenia zwolnionych gwiazd. Co więcej, ogłoszone zostały też zmiany w jesiennych edycjach znanych programów, m.in. "Tańca z gwiazdami". Co na to gwiazdy stacji? Głos zabrała Agnieszka Hyży , która podczas premiery filmu "Sortownia" z Andrzejem Chyrą w roli głównej, zażartowała z tematu zwolnień. - Ja się cieszę, że nowy dyrektor programowy, pan Edward Miszczak, nie zwolnił pana Andrzeja Chyry z tej roli - powiedziała Agnieszka Hyży. Zobacz także: Izabela Janachowska wyjawiła, na co nie pozwala jej zarząd Polsatu: "Mam zabronione..." Jak na te słowa zareagował sam zainteresowany, czyli Edward Miszczak? Na jego odpowiedź nie trzeba było długo czekać! - Jeśli pani nie dostała białych kwiatów, to wszystko jest okej - odpowiedział dyrektor programowy Polsatu. Swoją wypowiedzią dyrektor programowy stacji wyraźnie nawiązał do pożegnania, jakie miało miejsce niedawno w przypadku Katarzyny Dowbor. Prezenterka na spotkaniu, na którym przekazano jej smutne informacje, otrzymała od...