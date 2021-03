"Nasz nowy dom": Tak wygląda kuchnia Katarzyny Dowbor! Przytulnie, klimatycznie... jak u babci!

Katarzyna Dowbor jest dobrym duchem potrzebujących. Dzięki programowi "Nasz nowy dom" udało jej się wyremontować setki domów dla potrzebujących rodzin. W każdym odcinku wraz z niezawodną ekipą ekspertów pomaga rodzinom ciężko doświadczonym przez los. Jak jednak wygląda jej własny dom? Kasia Dowbor pokazała właśnie fragment swojej kuchni. Okazuje się, że znana z pierwszych stron gazet i szklanego ekranu gwiazda stawia na przytulność i skromność! Zobaczcie, serce domu, w którym powstają posiłki!

Tak wygląda kuchnia Katarzyny Dowbor z "Nasz nowy dom"

Katarzyna Dowbor długo szukała swojego idealnego miejsca do zamieszkania. Dom, w którym aktualnie mieszka jest już jej siódmym lokum, ale to właśnie w nim czuje się szczęśliwa. Wnętrza jej domu pod Warszawą są odzwierciedleniem tego, co kocha najbardziej! Prowadząca "Nasz nowy dom" cieszy się także wspaniałym ogrodem, w którym może odpocząć i się zrelaksować. Jednak sercem jej ponad 160 metrowego azylu jest... kuchnia! Również tam dominuje ukochane przez Katarzynę drewno. Kolor szafek rozświetla jednak wnętrze, gdyż prowadząca "Nasz nowy dom" zdecydowała się na biel.

Katarzyna Dowbor opublikowała właśnie w sieci fragment kuchni, przy okazji pokazując przygotowania do niedzielnego obiadu. Na załączonym fragmencie zdjęcia widzimy wiszącą w rogu ususzoną paprykę oraz wieszak z najpotrzebniejszymi przyrządami kuchennymi. Blat również jest zagospodarowany, stoją na nim przyprawy, które warto zawsze mieć pod ręką. Katarzyna Dowbor w jednym z wywiadów przyznała, że nie jest fanką minimalizmu:

Muszę mieć dużo tak zwanych durnostojek, czyli rzeczy, które lubię, bo urządzają wnętrze. Dla niektórych to tylko przedmioty, które zbierają kurz, ale według mnie tworzą klimat - tłumaczyła w programie "Gwiazdy Extra".

Po lewej stronie znajduje się również widząca szafka wypełniona przyprawami i dodatki, które idealnie sprawdzą się w kuchni. W centralnej części kuchni jest również wyspa Katarzyna Dowbor uwielbia mieć wszystko pod ręką, a patrząc na jej wnętrza od razu przychodzi na myśl poczucie ciepła. W końcu z tym powinien kojarzyć się dom! Zobaczcie kuchnię Katarzyny Dowbor! Klimatyczna!

We wnętrzach Katarzyny Dowbor jest mnóstwo dodatków. Dużą uwagę zwraca porcelana, szczególnie ta wisząca na ścianach.

Ja od dawna konsekwentnie zbieram angielską porcelanę z niebieskim wzorem. Dlaczego akurat taką? Z prostego powodu. W drewniane kuchenne szafki mam "wtopione" piękne, portugalskie kafle, które doskonale pasują do porcelany w takim klimacie. Trzeba pamiętać, że we wnętrzu warto mieć jeden element, który całą resztę inspiruje - mówiła Katarzyna Dowbor w wywiadzie z kobieta.onet.pl

Te wnętrza inspirują!

W części jadalnianej znajduje się również duży drewniany stół! Tylko spójrzcie jak wszystko razem współgra!