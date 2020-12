Katarzyna Dowbor odmienia domy innych, a jak sama mieszka? To już siódmy dom gwiazdy!

Katarzyna Dowbor na co dzień odnawia domy i mieszkania innych, tym samym odmieniając ich życie. Kiedy ekipa dziennikarki wchodzi do akcji, od razu wiadomo, że efekt będzie spektakularny. Jak jednak wyglądają cztery kąty prowadzącej "Nasz nowy dom"? Okazuje się, że tych idealnych Katarzyna Dowbor szukała przez wiele lat. Siódmy dom gwiazdy okazał się tym z marzeń i trudno się dziwić. Jego wnętrza robią ogromne wrażenie.

Jak mieszka Katarzyna Dowbor? To 7 dom prowadzącej "Nasz nowy dom"

Katarzyna Dowbor niejednokrotnie zmieniała swoje miejsce zamieszkania. Ostatecznie jednak, jak też sama twierdzi, wybrała dom pod Warszawą, który jest prawdziwą oazą, z pięknym ogrodem, wysokimi drzewami i naturą wokół. Przestronna willa ma 160 metrów kwadratowych i imponujące wnętrza, w których doskonale widać charakter prowadzącej "Nasz nowy dom", a przeważa w nich drewno, biel i niebieski. Jednym z najważniejszych miejsc w domu, jest jego serce - a więc kuchnia, w której możemy dopatrzyć się wielu ciekawych elementów. Katarzyna Dowbor postanowiła na rudo-brązowe szafki i bardzo jasną, drewnianą wyspę. Co więcej, w całej kuchni stoją i wiszą dzbanki, przypominające wyglądem te ludowe.

Muszę mieć dużo tak zwanych durnostojek, czyli rzeczy, które lubię, bo urządzają wnętrze. Dla niektórych to tylko przedmioty, które zbierają kurz, ale według mnie tworzą klimat - tłumaczyła w programie "Gwiazdy Extra".

Faktycznie, dodatków we wnętrzach domu Katarzyny Dowbor nie brakuje. Na ścianie w salonie wiszą piękne talerze oraz tablica z pamiątkami, a szklane gabloty wypełnione są naczyniami w niebieskie wzory.

Do tego w zależności od pory roku, pojawiają się piękne wazony i cięte kwiaty. Katarzyna Dowbor bardzo lubi również wzorzyste poduszki i jak widać przykuwa uwagę do każdego szczegółu, a wszystkie dekoracje tworzą ze sobą spójną całość. Duży drewniany stół i plecione krzesła to idealne miejsce na przyjmowanie gości i spędzanie czasu przy świątecznym obiedzie z rodziną.

Dom Katarzyny Dowbor jest dwupiętrowy, a na górę prowadzą majestatyczne, białe schody, pod którymi skrywa się designerski, wzorzysty i oczywiście drewniany fotel. To miejsce w domu, do którego wpada dużo światła. Gwiazda ma doskonały gust, a wszystkie elementy sprawiają, że wnętrze jest nie tylko bardzo stylowe, ale i wyjątkowo przytulne - postarzane, antyczne meble, wiklinowy kosz, świece, tapeta na ścianie, vintage'owe sprzęty i dodatki, obrazy oraz książki. W takich czterech kątach nie sposób się nie zakochać.

Katarzyna Dowbor, jak widać, uwielbia lampy, które dają ciepłe światło. U dziennikarki wiszą one na suficie, ścianach, a także stoją na stolikach. Dodatkowo gwiazda ma w swoim domu piękny kominek, który z pewnością dodatkowo podkręca klimat wnętrza w jesiennie i zimowe wieczory. Ogromne wrażenie robi również ogród gwiazdy, w którym w ciepłe dni wyleguje się na kolorowym hamaku, a także uprawia jabłka, z których następnie piecze pyszną szarlotkę. Katarzyna Dowbor może pochwalić się również pięknym tarasem i poranną kawą w otoczeniu zieleni, kwiatów i śpiewu ptaków. Nic dziwnego, że zarzeka się, że ten dom będzie jej ostatnim. Takich miejsc nie chce się opuszczać.

