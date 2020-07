Katarzyna Dowbor i producenci programu "Nasz nowy dom" chcą pomóc pani Beacie, która straciła dom w pożarze. To będzie ogromne wyzwanie

Pani Beata i jej dwóch synów byli bohaterami programu "Nasz nowy dom". Niestety w wyniku pożaru, który powstał na skutek podpalenia, ta wspaniała rodzina straciła dach nad głową. Na tą tragedię nie pozostali obojętni producenci programu "Nasz nowy dom" oraz jego prowadząca, Katarzyna Dowbor. Jak wyznała prezenterka w rozmowie z portalem plotek.pl, cała ekipa bardzo chce pomóc pani Beacie i jej dzieciom. Podjęli już ku temu pierwsze kroki. Sprawdźcie szczegóły.

Ogromna tragedia, która dotknęła panią Beatę i jej synów, wstrząsnęła całą Polską. Dom tej rodziny, który został wyremontowany w 2017 roku przez ekipę programu "Nasz nowy dom" został podpalony przez znajomego, który przychodził pomagać kobiecie w przydomowych pracach. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty - przyznał się do winy. Niestety w wyniku tej tragedii rodzina straciła cały dobytek życia. Dom nie nadaje się już do remontu - spłonął doszczętnie.

Prowadząca program "Nasz nowy dom", Katarzyna Dowbor, kilka dni temu zamieściła wpis na Instagramie, w którym obiecała, że nie zostawi tej rodziny w potrzebie. Teraz w rozmowie z portalem plotek.pl prezenterka przyznała, że stacja Polsat i producenci programu już podjęli pierwsze kroki, aby pomóc pani Beacie i jej synom. To będzie jednak ogromne wyzwanie, bowiem dom trzeba przecież wybudować na nowo, a nie tylko wyremontować.

To jest jeszcze dosyć świeża sprawa i my pewnych decyzji nie możemy podjąć, dopóki nie podejmie ich nasza bohaterka, czyli Pani Beata. Pani Beata jest po ciężkiej traumie. [...] Odbudowanie takiego domu to nie jest już remont, wiec dla nas to też jest ogromne wyzwanie. Bo nie da się tego zrobić w 5 dni. My możemy zrobić remont w 5 dni, ale odbudować dom - to duże przedsięwzięcie - mówiła Katarzyna Dowbor w rozmowie z plotkiem.