Paulina Smaszcz znów zabrała głos w sprawie związku Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek. Paulina Smaszcz w najnowszym wywiadzie wyznała, dlaczego publicznie zaatakowała byłego męża i jego nową partnerkę i zdradziła, kto poprosił ją o to, żeby ujawniła ich relację. Paulina Smaszcz w podcaście "Porażka czyli sukces" uderza w byłego męża twierdząc, że jej synowie nie mogą przyjść do domu, kiedy jest w nim Katarzyna Cichopek. Paulina Smaszcz gorzko o byłym mężu i Katarzynie Cichopek Paulina Smaszcz nie ukrywa, że ma ogromny żal do Macieja Kurzajewskiego. Chociaż para rozstała się już kilka lat temu, to dziennikarka bardzo negatywnie wypowiada się o nowym związku byłego męża. Paulina Smaszcz zarzuciła Katarzynie Cichopek i Maciejowi Kurzajewskiemu, że ukrywali swoją relację i oszukiwali nie tylko opinię publiczną, ale przede wszystkim synów prowadzącego "Pytanie na śniadanie". Teraz Paulina Smaszcz w rozmowie z Anną Zejdler zdradziła, że zanim wyjawiła, co łączy jej byłego męża z Katarzyną Cichopek, próbowała wyjaśnić wszystko bez publicznego prania brudów. Dziennikarka wyznała, że czekała bardzo długo, ale zareagowała, kiedy jej synowie poprosili ją o pomoc. Ja naprawdę przez dwa lata od naszego rozwodu starałam się mieć rewelacyjne relacje z Maćkiem, komunikatywne. Maciek przychodził na obiady, razem jeździliśmy na obiady itd. i nagle pojawia się ta kobieta i ustaliliśmy, że - bo z moimi partnerami Maciek nie miał problemu, zawsze to jest jego dom, zawsze mógł przyjść kiedy był Julek czy Franek, to jest zawsze dom ponieważ on jest ojcem moich dzieci, a ojca moje dzieci mają jednego. (...)- więc nie może być tak, że na coś się umówiliśmy i znowu ja wypełniam wszystkie ustalenia tej umowy, a pojawia się pani Katarzyna i wszystko znika- w podcaście "Porażka czyli sukces" wyznała Paulina...