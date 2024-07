8 lutego niespodziewanie zmarł Mateusz Murański. Mężczyzna znany z freak fightów oraz roli w serialu "Lombard. Życie pod zastaw" został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Po wstępnych oględzinach prokuratura wykluczyła udział osób trzecich. Natomiast na podstawie sekcji zwłok stwierdzono, że gwiazdor odszedł z powodu niewydolności oddechowo-krążeniowej. Rodzina zmarłego ujawniła, że 29-latek zmagał się z bezdechem sennym. Niedługo przed jego śmiercią widzowie mogli zobaczyć nominowany do Oscara film "IO" w reżyserii Jerzego Skolimowskiego z udziałem celebryty. Z okazji Dnia Dziecka pogrążeni w żałobie ojciec i matka Mateusza Murańskiego opublikowali wzruszające wpisy.

W marcu ojciec Mateusza Murańskiego wypowiedział się o śmierci syna, ostro oceniając pracę ratowniczki medycznej, która poinformowała, że gwiazdor przedawkował. Śmierć celebryty wywołała wielkie poruszenie w mediach, zwłaszcza że aktor serialowy zostawił nie tylko rodziców, ale także kochającą narzeczoną Karolinę. Z okazji Dnia Dziecka mama 29-latka opublikowała wzruszający wpis.

Kobieta podzieliła się też nagraniem Mateusza Murańskiego, na którym gwiazdor śpiewa piosenkę zespołu De Mono, "Kochać inaczej". Mama celebryty zwróciła się we wpisie bezpośrednio do zmarłego syna.

Tak kochany synku, przyjdzie czas i tylko on nas dzieli a nasza miłość, emocje i wszystko, co przeżyliśmy, są nasze, nierozerwalne tu po jednej stronie życia i tam w zaświatach. One wypełniają nasze dusze, determinują nasze człowieczeństwo i stanowią o naszej pozycji w wieczności... Tak mocno Cię kochamy z tatusiem i chcielibyśmy się z Tobą (i dla Ciebie) zamienić, ale to Ty nas powitasz u Bram Raju Naszego Stwórcy i przeprowadzisz na Drugą Stronę, bo przecież życie tu na ziemi jest najważniejszym etapem przed najwspanialszą podróżą naszego życia, wyprawą na drugą stronę. Zawsze razem, na zawsze razem — dodała.