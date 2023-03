Mariusz Najman w szczerych słowach o zmarłym Mateuszu Murańskim. "Miał z tym problem"

W 1570. odcinku w " M jak miłość " w Grabinie dojdzie do brutalnego napadu na Mateusza i Lilkę. Para podczas spaceru przyłapie na gorącym uczynku brutalnego kłusownika. Kiedy Olga Jaszewska dowie się o tym, co zaszło w lesie, od razu będzie chciała porozmawiać z synem! Ta sytuacja po raz kolejny potwierdzi psychopatyczną przeszłość nastolatka, szczególnie kiedy matka zapyta go wprost czy miał coś z tym wspólnego. Nie bądź bezczelny, tylko odpowiedz na moje pytania, dobrze?! (...) Jak ja mam ci zaufać po tym wszystkim, co zrobiłeś?! Jaszewska nie da za wygraną, ale usłyszy jedynie: A nie, to chyba od razu powinni mnie aresztować, no nie?! (...) Wiesz co, mam dość! Poszedłem na terapię, pracowałem nad sobą, zmieniłem się! A ty nie potrafisz...! - powie wprost Dawid Jaszewski. O jaka terapię Dawida chodzi? Co takiego chłopak zrobił w przeszłości? Szokujący sekret Jaszewskich w "M jak miłość" Nastolatek stwierdzeniem o terapii i dramatycznej przeszłości przyznał się do poważnych problemów, które miał przed przeprowadzką do Grabiny. Co prawda, zdradził, że pracował nad sobą, ale wiele wskazuje, że młody kłusownik, który napawa się widokiem cierpiących zwierząt to właśnie on! Opis Mateusza, który został napadnięty na bandytę właśnie na niego wskazuje, czego obawia się Olga Jaszewska. Czy to Dawid okaże się brutalnym kłusownikiem, który ma za sobą mroczną przeszłość? Ojciec chłopaka próbuje go bronić, ale to tylko rzuca kolejne światło na ich mroczną tajemnicę. Czy obaj są zamieszani w zbrodnię, z powodu której musieli wyprowadzić się z Krakowa? O krok od kolejnej tragedii w rodzinie Jaszewskich? To jednak nie wszystko! Okazuje się, że Olga Jaszewska zwierzy się Rogowskiej ze zdrad męża. Kiedy kobieta...