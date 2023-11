Gdy Meghan Markle wkroczyła do brytyjskiej rodziny królewskiej, wszyscy byli nią zachwyceni, a zwłaszcza jej urodą i stylem. Wybranka księcia Harry'ego błyskawicznie zdetronizowała księżną Kate z podium najlepiej ubranej księżnej. Meghan wybierała i wciąż to robi bardzo stylowe kreacje, które podkreślają jej figurę i wyglądają bardzo kobieco, ale są jednocześnie idealnie dostosowane do okoliczności. Stylizacje Meghan Markle mają jednak jedną "wadę" - trudno się nimi inspirować, bo pochodzą z kolekcji światowych domów mody i kosztują miliony!

Właśnie dlatego wcześniej księżna Kate była doceniana za swój styl - wybierała mniej modne zestawy, ale za to często sięgała po ubrania z sieciówki, dzięki czemu w prosty sposób można było stworzyć looki w jej stylu. Teraz w jej ślady idzie właśnie narzeczona jej brata Jamesa Middletona, Alizee Thevent, która może zagrozić pozycji Meghan!

Wszyscy zachwycają się narzeczoną Jamesa Middletona

Alizee Thevent to ekspertka od finansów, która zna 4 języki i przy okazji świetnie zna się na modzie! Łączy w sobie gust Meghan Markle i praktyczne podejście księżnej Kate do stylizacji. Narzeczona Jamesa Middletona zachwyciła świat, gdy zjawiła się u jego boku na ślubie Lady Gabrieli Windsor. Właśnie wtedy wszyscy zwrócili uwagę na jej kreację.

Okazało się, że Alizee Thevent wybrała piękną elegancką sukienkę w modne wzory i z paskiem w talii, a także plisowanym dołem, który jest hitem tego sezonu. Najciekawsze jest jednak to, że sukienka narzeczonej Jamesa Middletona pochodzi z... H&M! Można ją kupić nawet w polskim sklepie internetowym marki i kosztuje tylko 229,99 złotych!

Nie da się ukryć, że Alizee Thevent świetnie dobrała swoją sukienkę na ślub. Teraz śmiało możecie się nią inspirować!

Podoba się wam stylizacja narzeczonej Jamesa?

Alizee Thevent zachwyciła w sukience z H&M

Kreację możecie kupić za 229,99 złotych w sklepie internetowym marki

