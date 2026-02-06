19 stycznia 2026 roku Brooklyn Beckham opublikował na swoich mediach społecznościowych obszerne oświadczenie, które odsłoniło kulisy jego relacji z rodziną. W opublikowanym tekście 26-letni syn Davida i Victorii Beckhamów zarzucił najbliższym nadmierną kontrolę, publiczne zawstydzanie oraz ingerowanie w jego związek z żoną - Nicolą Peltz. Brooklyn podkreślił, że rodzice od początku nie byli przychylni jego żonie, a atmosfera w rodzinie stawała się coraz bardziej napięta. Oświadczenie młodego Beckhama wywołało lawinę medialnych doniesień o kryzysie w słynnej rodzinie.

Brooklyn usnął tatuaże zrobione dla Davida i Victorii Beckham

Brooklyn Beckham jest znany z zamiłowania do tatuaży - na jego ciele widnieje ich mnóstwo. W przeszłości część z nich poświęcona była jego rodzicom. Jednak wydarzenia ostatnich miesięcy wskazują na zmianę jego postawy. Już w 2025 roku Brooklyn zdecydował się zakryć tatuaż poświęcony matce - napis "synek mamusi" znajdujący się na klatce piersiowej został zastąpiony bukietem kwiatów. Teraz media obiegła informacja, że podobny los spotkał tatuaż dedykowany ojcu - Davidowi Beckhamowi.

Usunięty tatuaż znajdował się na prawym ramieniu i przedstawiał kotwicę z wplecionym napisem "tata". Pod nim znajdował się też tekst: "Love you Bust", co było pieszczotliwym określeniem, jakim David nazywał syna. Według doniesień tabloidu "The Sun", Brooklyn zdecydował się na laserowe usunięcie obu tych elementów.

Nowe priorytety Brooklyna. Teraz tatuaże robi dla Nicoli Peltz

Podczas gdy symbole więzi z rodzicami znikają z ciała Brooklyna, tatuaże poświęcone jego żonie rosną w siłę. Jak sam przyznał w 2022 roku, aż 70 z 100 jego tatuaży dotyczy Nicoli Peltz. Na ciele celebryty znajdują się m.in. oczy żony wytatuowane na szyi, list miłosny skierowany do niej, napis "żonaty" na lewej dłoni oraz realistyczny portret Nicoli. Wszystko to wskazuje na jasno określone priorytety i wyraźne odcięcie się od przeszłości.

Milionowe kontrakty i plan na książkę - Brooklyn uderzy w rodzinę?

Według medialnych doniesień konflikt w rodzinie Beckhamów kolejny raz nabierze rozpędu. Brooklyn Beckham i Nicola Peltz prowadzą ponoć rozmowy w sprawie wielomilionowego kontraktu na udostępnienie niepublikowanych nagrań ze ślubu i wesela. To kolejne posunięcie, które może nie spodobać się konserwatywnej części rodziny.

Dodatkowo, pojawiły się informacje o planowanej książce biograficznej Brooklyna. Publikacja, jeśli ujrzy światło dzienne, może jeszcze bardziej pogłębić kryzys w rodzinie Beckhamów. Wydawnictwo nie zostało jeszcze oficjalnie ogłoszone, ale media podają, że rozmowy są zaawansowane.

