Dawid Podsiadło, jeden z najpopularniejszych polskich wykonawców współczesnej sceny muzycznej, po raz kolejny zaangażował się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Artysta znany jest z kreatywnych i unikalnych aukcji charytatywnych, które co roku przyciągają uwagę internautów i hojność darczyńców.

Występ na PGE Narodowym u boku Dawida Podsiadły

Tegoroczna propozycja Dawida Podsiadły zdecydowanie wyróżnia się na tle wcześniejszych aukcji. Muzyk wystawił na licytację możliwość wystąpienia razem z nim i jego zespołem podczas koncertu na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Koncert zaplanowany jest na 27 czerwca 2026 roku w ramach trasy Obrotowy Tour.

Hejka, tu Dawid.Dla zwycięzcy tej aukcji mamy coś, co trudno opisać jednym zdaniem - wspólny występ ze mną i zespołem w jednym utworze podczas koncertu na PGE Narodowym, 27 czerwca 2026, w ramach Obrotowy Tour.Wyobraź to sobie: 80 tysięcy ludzi, odpowiednie napięcie w powietrzu, moment ciszy… i nagle wszystkie światła idą w Twoją stronę. Twój moment.Ja już znam to uczucie - jest absolutnie nie do podrobienia - napisano w opisie aukcji.

Zwycięzca aukcji nie tylko stanie na scenie przed tysiącami widzów, ale także weźmie udział w pełnej próbie, otrzyma dostęp do strefy backstage oraz profesjonalne przygotowanie. Dodatkowo osoba, która wygra aukcję, otrzyma dwa bilety dla bliskich, by mogli dzielić ten wyjątkowy moment na żywo.

Jak co roku zapraszamy Was do grania z nami i @fundacjawosp - tym razem dosłownie Wspólny występ na @pgenarodowy ? Czemu nie! - poinformował na Instagramie muzyk.

Do czasu zamknięcia aukcji, która zaplanowana jest na 16 lutego, najwyższa oferta osiągnęła już 91 250,00 zł i choć do końca zostało jeszcze kilka tygodni, doświadczenie z poprzednich finałów WOŚP wskazuje, że w ostatnich dniach licytacje potrafią znacząco przyspieszyć.

Aukcja Dawida Podsiadły z 33. finału WOŚP

W poprzednich latach podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Dawid Podsiadło wystawił równie ciekawe aukcje. Nie zabrakło upieczonego przez muzyka sernika, meczu badmintona, limitowanej wersji gry Scrabble - Dawid Podsiadło Edition oraz seansu kinowego u boku Dawida.