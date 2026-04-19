Gwiazdy przybyły na "Taniec z Gwiazdami". Była Krawczyńska i Jelonek, a i tak wszyscy patrzyli na Tajner
7. odcinek "Tańca z Gwiazdami" okazał się okazją na pokazanie się przed fotoreporterami nie tylko dla znanych z obecnej edycji gwiazd, prowadzących i tancerzy. Tym razem za kulisami pojawili się znani aktorzy, muzycy i znane postaci polskiego show-biznesu. Show skradła Dominika Tajner, która postawiła na stylizację, która nie zostawiła wiele wyobraźni. Tylko zobaczcie.
7. odcinek "Tańca z Gwiazdami" będzie dla telewidzów niemałym zaskoczeniem. Gwiazdy zatańczą w zmienionych parach i to aż dwie choreografie. Kto przyszedł kibicować gwiazdom 18. edycji programu?
Plejada gwiazd na 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami"
Tym razem na ściance przed fotoreporterami pojawiły się nie tylko tańczące w tej edycji gwiazdy, jurorzy i prowadzący. Nie zabrakło uczestników z poprzednich edycji show, a także znanych postaci ze świata polskiego show-biznesu. Kto skradł skupił na sobie cała uwagę i postawił na najbardziej spektakularną stylizację? Samo oceńcie.
Jacek Jelonek i Ilona Krawczyńska na 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami"
Na 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" uwagę fotoreporterów zdobyła zwyciężczyni programu Ilona Krawczyńska, obecnie prowadząca show "Farma". U jej boku pojawił się Jacek Jelonek, który otarł się o zwycięstwo, zdobywając drugie miejsce jako pierwsze w historii polskich edycji jednopłciowa para taneczna wraz z Michałem Danilczukiem. Pamiętacie ich choreografie?
Aneta Zając na 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami"
W czerwonej kreacji z modnymi cekinami pojawiła się również aktorka Aneta Zając, która w przeszłości zdobyła legendarną Kryształową Kulę w parze z Stefano Terrazzino.
Allan Enso na 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami"
Na salonach pojawił się też syn Edyty Górniak, producent muzyczny Allan Enso. Choć tym razem pozował sam, niedawno Allan pokazał się na ściance z partnerką. Później można było zobaczyć, że razem zajęli miejsce przy stoli przy samym parkiecie.
Dominika Tajner na 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami"
Choć odpadła z "Królowej przetrwania", to zrobiła prawdziwe show za kulisami "Tańca z Gwiazdami". Skupiła uwagę wszystkich dwuczęściowym kostiumem z modnej, prześwitującej koronki.
Ada Fijał na 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami"
Znana nie tylko ze swoich ról, lecz także niebagatelnego wyczucia stylu Ada Fijał pojawiła się na ściance w jak zwykle dopracowanej stylizacji. Biała, koronkowa spódniczka w dwoma paskami o dużych klamrach, a do tego prześwitujący top, oversize'owa marynarka oraz oryginalne buty przed kolano.
Zobacz także: