Ewa Farna z okazji świąt pokazała piękne zdjęcie z synem Arturem i mężem! 2019 rok był dla niej naprawdę wyjątkowy:

To byl intensywny rok. Cudowny, pelen nowych wyzwan muzycznych (tak na marginesie pare dni po Nowym roku szykujcie sie na premiere piosenki😘) oraz tez zyciowych zmian stawiajacych do nowej roli. 👪 Spedzcie te Swieta w spokoju, w milosci. A ze cos nie jest dopiete na ostatni guzik- olejcie to, przeciez nie o tym sa Swieta😘🎄. Odkladam telefon, widzimy sie w Sylwestra w Wroclawiu🎤 Wesolych Swiat Bozego Narodzenia! - napisała gwiazda (pis. oryginalna).