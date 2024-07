Do wykonania makijażu Jennifer Lopez, Kasia Gajewska użyła:

• Podkład Fixx Creme nr O1 i O3 Kett

• Korektor Creamy Concealer Sand Bobbi Brown

• Puder Lexury Powder Cameo Ben Nye

• Brwi kredka Lingerng MAC

• Cień z paletki Au Naturel Sleek

• Cień Vanilla Bean MUG

• Żelowy eyeliner nr 01 L'Oreal

• Tusz 2000Calorie MaxFactor

• Bronzer Bahama Mama The Balm

• Róż Fixx Creme Mai Tai Kett

• Rzęsy Are Those Real Velour Lashes

• Konturówka nr 04 Art Deco

• Błyszczyk nr 02 Glam Wear Nude Bell