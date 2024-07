Jan Bieniuk miał zaledwie 3 latka, gdy zmarła jego mama. Nie miał szansy zapamiętać zbyt wiele, jednak są wspomnienia, dzięki którym doskonale pamięta ukochaną Annę Przybylską:

Reklama

Codziennie myślę o mamie i wtedy moja twarz robi się smutna - wyznał w rozmowie z VIVĄ!

11-letni Jaś Bieniuk wyznał, że zna wszystkie zdjęcia mamy i niektóre wideo, które nagrywał jego tata. Dodaje:

Staram się więc myśleć o jej uśmiechu, bo ja też robię się wtedy weselszy. Teraz zresztą jest mi łatwiej niż kiedyś. Tak bardzo za nią tęskniłem.

Poruszające wyznanie najmłodszego synka Anny Przybylskiej.

Jan Bieniuk o mamie. Najmłodszy syn Anny Przybylskiej wspomina mamę

Gdy zmarła Anna Przybylska, jej dzieci były jeszcze małe. Oliwia Bieniuk miała zaledwie 12 lat, Szymon Bieniuk 8 lat, a najmłodszy Jaś zaledwie trzy. W poruszającym filmie "Ania", znalazło się archiwalne rodzinne nagranie, na którym Anna Przybylska w łamiącym serce wyznaniu, mówi: 'Boję się, że Jaś będzie kojarzył mamę tylko ze zdjęć". Jan Bieniuk niewiele pamięta z czasu spędzonego z mamą. W niedawnym wywiadzie z VIVĄ! podzielił się jednak wspomnieniami, jakie zapamiętał:

Coś pamiętam (…) Na przykład, kiedy ufarbowała włosy na blond. Weszła do łazienki z czarnymi, a wyszła z jasnymi. A mnie zamurowało, bo prawie jej nie poznałem. Wyobrażam sobie jej zapach i dotyk, i jak mnie przytulała. Znam wszystkie jej zdjęcia i niektóre filmy na wideo, które nagrywał tata. Uważam, że była bardzo ładna. A tego dokumentu jestem bardzo ciekawy.

11-letni Jaś Bieniuk wyznał, że codziennie myśli o ukochanej mamie:

Zobacz także

Codziennie i wtedy moja twarz robi się smutna. Staram się więc myśleć o jej uśmiechu, bo ja też robię się wtedy weselszy. Teraz zresztą jest mi łatwiej niż kiedyś. Tak bardzo za nią tęskniłem.

Zobacz także: Wzruszające wyznanie Jarosława Bieniuka w filmie o Annie Przybylskiej: "Długo mi się nie śniła po śmierci"

Najmłodszy syn Anny Przybylskiej, gdy myśli o mamie, zastanawia się co by powiedziała oraz jakby się zachowała w sytuacjach, które spotykają go na co dzień:

A jak myślę o mamie, to zastanawiam się, co by powiedziała na to czy na tamto. I że pewnie by na mnie nakrzyczała, że nie włożyłem talerza do zmywarki. Pogodziłem się z tym, że jej nie ma. Staram się nad sobą nie użalać, bo przecież – jak mówi babcia Lidzia – trzeba iść dalej - mówił w wywiadzie z VIVĄ!

East News

Zobacz także: Oliwia Bieniuk o ostatnim pożegnaniu z mamą. Zdradziła, czego nauczyła ją Anna Przybylska

Reklama

Jaś Bieniuk jeszcze nie widział dokumentu o mamie. Najmłodszego syna Anny Przybylskiej zabrakło na premierze filmu "Ania". Oliwia Bieniuk w rozmowie z Party.pl, tłumaczyła, że ten "wielki bagaż emocjonalny dla takiego dziecka nie jest dobry". Podkreśliła, że jej najmłodszy brat nigdy nie bywał na ściankach i nie chcieli by wspomnienia o mamie musiał przeżywać w blasku fleszy. 11-latek zobaczy film "Ania" w domowym zaciszu w otoczeniu najbliższych.

East News, Adam Jankowski