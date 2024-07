10 z 11

Malwina Wędzikowska nie jest częstym gościem na salonach, ale jej wyczucie stylu możemy obserwować dzięki kreacjom, które przygotowuje m.in. do Tańca z Gwiazdami. Sama jednak również zachwyca, a wczorajsza futurystyczna kreacja to kolejny dowód na to, że Malwina ma pomysł na siebie i nie boi się eksperymentów.