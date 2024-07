Wczoraj w wyjątkowy dla kobiet dzień telewizja Polsat Cafe zaprezentowała swoją nową, wiosenną ramówkę. Stacja wzbogaciła się o nowe prowadzące, m.in.: Adę Fijał, która zastąpi Karolinę Malinowską w programie "Gwiazdy na dywaniku". Zgodnie z obowiązującymi tendencjami Ada zaprezentowała się w jasnoróżowej pastelowej sukience marki Bizuu. Ada dobrała do niej pomarańczową kopertówkę i żółte szpilki. Mimo że połączenie na pierwszy rzut oka wydaje się dość ryzykowne, prezentowała się świetnie. Współprowadząca program, Joanna Horodyńska założyła kwiecisty komplet od Alexandra Wanga, który idealnie nawiązywał do trendów lansowanych na tegorocznych pokazach. Stylistka po raz kolejny już założyła buty od Givenchy. Jak widać inwestycja w dobre, czarne szpilki bardzo się opłaca, bo Horodyńska nosi je do najprzeróżniejszych stylizacji.

Reklama

Ciekawie zaprezentowała się także Justyna Steczkowska w czarnej rozkloszowanej sukience i butach na platformie w morskim kolorze. To już kolejna gwiazda, która postanowiła podbić strój dodatkiem w postaci kolorowych butów. Bardzo seksownie prezentowała się także Agata Młynarska. Założyła bladoróżową sukienkę z ciekawym przezroczystym dekoltem od Mario Menezi.

Która z gwiazd wyglądała najlepiej? Zobacz w galerii poniżej.

Reklama

kj