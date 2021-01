Gwiazdy, które poświęciły karierę dla macierzyństwa. Niektóre na zawsze zniknęły z show-biznesu, co dziś robią?

Znane i lubiane, choć na widzów działały jak magnes, zdecydowały się poświęcić karierę dla zupełnie innej roli - macierzyństwa, a miłość i rodzina znaczyły dla nich więcej niż sława i błysk fleszy. Niektóre zniknęły na zawsze, inne od czasu do czasu dają o sobie znać. Które z gwiazd postanowiły zejść ze sceny, by zostać mamami na pełny etat? Jak się okazuje, dzieci przewróciły ich życie do góry nogami, oczywiście w jak najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu.

Te gwiazdy poświęciły karierę dla macierzyństwa

Pamiętacie Małgorzatę Lewińską z "Lokatorów"? Gwiazda, która zyskała sympatię widzów zwłaszcza dzięki dwóm popularnym serialom, tuż po zakończeniu emisji "Sąsiadów" zdecydowała się zejść ze sceny i poświęcić życiu rodzinnemu. Dziś 49-letnia aktorka jest szczęśliwą mamą czwórki dzieci, a kiedy oczekiwała przyjścia na świat dwójka bliźniaków, zaangażowała się w prowadzenie bloga o tematyce parentingowej, na którym ostatni wpis pojawił się latem 2016 roku. Talent po Małgorzaty Lewińskiej zdecydowanie odziedziczyła jej córka Helena, która postawiła na karierę muzyczną. Natomiast ci, którzy stęsknili się za jej słynną mamą, w tym roku mogli obserwować ją w audioserialu "Dublerka" oraz dramacie "Czyściec", w którym wystąpiła przy boku Małgorzaty Kożuchowskiej.

Magdalena Mielcarz swoją rolą w "Quo Vadis" zdobyła serca widzów. Piękna modelka i aktorka nie ukrywała, że po zostaniu rodzicem życie ulega zmianie, a ona sama jest przede wszystkim matką - inne rzeczy schodzą na drugi plan. Magdalena Mielcarz od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych i jest szczęśliwą żoną, a także wychowuje dwie córeczki. Gwiazda odnalazła w sobie również pasję do muzyki, w której postanowiła się rozwijać.

Rola Małgorzaty Mostowiak w "M jak miłość" przyniosła Joannie Koroniewskiej ogromną rozpoznawalność, a także przyczyniła się do poznania jej obecnego męża Macieja Dowbora, z którym to aktorka ma obecnie dwie córki. Kiedy pierwsza z nich przyszła na świat, gwiazda nie ukrywała, że to macierzyństwo jest najważniejsze. Planując drugą ciążę aktorka powoli rezygnowała z propozycji i postawiła na rodzinę. Choć dziś ponownie możemy oglądać ją w popularnym serialu, Joanna Koroniewska znana jest nam przede wszystkim jako nowoczesna, szczęśliwa mama i żona, a także gospodyni "Domówki u Dowborów", którą pokochali internauci.

Kolejną gwiazdą, która na jakiś czas zniknęła z show-biznesu, by zająć się innymi obowiązkami jest Natalia Lesz. Kiedy aktorka znana z "Plebanii" czy "Tancerzy" w 2014 roku powitała na świecie córeczkę, to właśnie na niej poza pracą na planie programu "Mali giganci" skupiła największą uwagę. Dziś, choć wraca do branży, przyznaje, że wycofanie się z mediów dobrze jej zrobiło.

Kiedyś była wielką gwiazdą, jednak kiedy stanęła u progu kariery, postanowiła usunąć się w cień. Justyna Majkowska od 2001 do 2003 roku wraz z Michałem Wiśniewski i Jackiem Łągwą tworzyła zespół "Ich Troje" podbijając serca słuchaczy. Choć sukces nie pukał, a właściwie zdążył już przejść przez jej drzwi, odeszła z zespołu, a po nagraniu dwóch kolejnych solowych płyt słuch o niej zaginął. Jak się okazuje, Justyna Majkowska postanowiła zrezygnować z błysku fleszy. Choć po latach ponownie spotkała się z Michałem Wiśniewskim na scenie, postanowiła poświecić się macierzyństwu. Dziś artystka zajmuje się terapią dzieci z autyzmem i pomaga niepełnosprawnym dzieciom.