Met Gala to wydarzenie, które nazywane jest modowymi Oscarami. Co roku wzbudza ogromne emocje nie tylko wśród fanów najgorętszych trendów. Met Gala otwiera bowiem wystawę w Metropolitan Museum of Art. Dochód z imprezy prowadzonej przez Annę Wintour przeznaczany jest na nowojorską instytucję sztuki. Co ciekawe, to właśnie redaktor naczelna amerykańskiego "Vogue" decyduje o tym, kto pojawi się na tym wydarzeniu.

W tym roku goście również nie zawiedli. W tłumie wypatrzeć można było najgorętsze nazwiska światowego show-biznesu. Tematem przewodnim imprezy był Camp. To dało gwiazdom szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o ich kreacje. Na czerwonym dywanie nie zabrakło zatykających dech w piersiach sukien. Niektóre gwiazdy postawiły jednak na element zaskoczenia. Zobacz naszą galerię i przekonaj się, kto podczas Met Gali 2019 miał najbardziej szokujący kostium!