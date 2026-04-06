W Wielką Niedzielę Patrycja Markowska opublikowała nagranie, które wywołało duże zamieszanie w mediach społecznościowych. 5 kwietnia fani zobaczyli czarno-białe wideo, na którym pojawił się Grzegorz Markowski w otoczeniu najbliższych. Rodzina śpiewała razem. W pewnym momencie muzyk zaczął grać na gitarze.

Patrycja Markowska pokazała nagranie z ojcem. „Takie rodzinne świąteczne jamowanie smakuje mi zawsze”

Patrycja Markowska pochwaliła się nagraniem z udziałem całej rodziny, na którym widać, jak Grzegorz Markowski i jego bliscy śpiewali i grali na instrumentach. Dodała, że wykonywano utwór zespołu Breakout, który rozsławiła Mira Kubasińska. To jedna z jej ulubionych piosenek.

Takie rodzinne świąteczne jamowanie smakuje mi zawsze, wyjątkowo napisała Markowska.

Grzegorz Markowski na nowym nagraniu rodzinnym. Fani się przestraszyli

Czarno-białe nagranie Grzegorza Markowskiego niespodziewanie wywołało niepokój wśród fanów. Stylistyka sprawiła, że w pierwszym odruchu internauci się przestraszyli. Na szczęście okazałosię, że nie ma powodów do obaw. Choć muzyk nie pokazuje się regularnie publicznie, wygląda na to, że ma się dobrze.

„Nie wstawiajcie czarno-białych nagrań, bo dostanę zawału”, „Wystraszyłam się w pierwszej chwili, zobaczywszy to nagranie w czarno-białym kolorze”, „Wystraszyłam się w pierwszej chwili, bo zobaczyłam pana Grzegorza na czarno-białym filmie”, „Przestraszyło mnie to czarno-białe nagranie”, czytamy w komentarzach.

Warto przypomnieć, że w 2025 roku Grzegorz Markowski zakończył muzyczną karierę. Decyzja wywołała duże zamieszanie w mediach. Gwiazdor należący do zespołu Perfect ujawnił, że musiał zrezygnować z gry w grupie. Przyznał, że nie jego kondycja fizyczna już nie umożliwia mu występowania na najwyższym poziomie, ponieważ struny głosowe z wiekiem stają się zbyt przeciążone.

Jego decyzja odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Odejście na emeryturę skomentowali m.in. członkowie Budki Suflera. Muzycy podkreślili, że szanują wybór legendarnego artysty.

Zobacz także: