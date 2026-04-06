Karolina Nolbrzak i Włodzimierz Matuszak od lat budzą emocje w mediach. Aktorzy poznali się na planie „Plebanii”. Nie wszyscy fani popierają ich związek ze względu na dużą różnicę wieku. Wbrew złośliwym uwagom para pobrała się w 2025 roku. Niestety artyści wciąż mierzą się z hejtem. Internauci nie odpuścili nawet pod świątecznym wpisem gwiazd. To dla Karoliny Nolbrzak było zbyt wiele.

Z okazji Wielkanocy Karolina Nolbrzak opublikowała zdjęcie z mężem. Nie spodziewała się, że internauci zaczną uderzać w jej związek również w święta. Aktorka nie wytrzymała i postanowiła zabrać głos w tej sprawie. Odpowiedziała hejterom i podkreśliła, że nikt nie powinien narzucać jej tego, jak ma żyć.

Serio? Taki świat budujemy naszym dzieciom? Dostałam dziś kilka wiadomości pełnych hejtu, bo dzień wcześniej wrzuciłam do sieci fotkę z mężem okraszoną życzeniami. Tak, jest między nami różnica wieku i? I teraz chciałam zapytać, co zrobić, by wpasować się w ramy „poprawności”? Czy ja powinnam się szybciej starzeć, on odmłodnieć czy jednak powinniśmy wziąć rozwód? A! Żartowałam. Nie oczekuję odpowiedzi. Mam je w … nosie. I lubię wersję: I żyli długo i szczęśliwie napisała Nolbrzak na Instagramie.

W dalszej części przypomniała, że nie wszyscy mogą być na tyle odporni w przypadku hejtu. Karolina Nolbrzak zauważyła, że młodzi ludzie są wrażliwi i nie wytrzymują presji. Zasugerowała, że hejterzy powinni zastanowić się kilka razy, zanim napiszą coś przykrego w mediach społecznościowych.

Ale wiele osób szczególnie młodych, nie ma takiego doświadczenie i odporności. Jak często ktoś nie wytrzymuje presji, bo szydzono z niego w sieci? Bo, nie podoba się jego pochodzenie, orientacja, styl życia, pomalowane paznokcie, wygląd, cokolwiek… doszliśmy do etapu, w którym nawet osoby prowadzące zbiórki z powodu ciężkich chorób są wyszydzane. Sieć pozwoliła na rozwój wielu ważnych stref, ale i na ewolucję nowego gatunku, rzygającego przez WiFi, bez nazwy, bez twarzy dodała.

Początkowo fani nie dawali szans związkowi Karoliny Nolbrzak i Włodzimierza Matuszaka. Para pobrała się w 2025 roku wbrew wszystkim. Aktorzy niechętnie mówią o swoim związku w wywiadach, ale dzielą się wspólnymi zdjęciami. Gwiazdy znają się od 2010 roku. Warto przypomnieć, że żona Matuszaka jest młodsza od jego córki o osiem lat. Niedawno w podobnym tonie wypowiedziała się gwiazda serialu „Na Wspólnej”. W wywiadzie Ewa Gawryluk gorzko skomentowała uwagi na temat wieku jej partnera.

Wcześniej Włodzimierz Matuszak był związany z inną kobietą. Według plotek miał ją zostawić dla Karoliny Nolbrzak. Gwiazdor „Plebanii” mieszkał w Niemczech. Po rozwodzie aktora jego nowa sympatia zamieszkała w jego domu na Pomorzu wraz z synem Jakubem.

