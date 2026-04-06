Maciej Pela odpowiedział na komentarz o córkach. Mocna riposta

Maciej Pela nie wytrzymał. Zareagował na komentarz o świętach z córkami
Maciej Pela spędza Wielkanoc z córkami. Tancerz już wcześniej ustalił z Agnieszką Kaczorowską, jak będzie wyglądała naprzemienna opieka nad dziećmi. Na święta postanowił zabrać córki do swojego rodzinnego domu. Gwiazdor przeczytał właśnie złośliwą uwagę na swój temat. Postanowił odpowiedzieć.
Maciej Pela pokazał na Instagramie, jak w świątecznym czasie gotuje z córkami Emilką i Gabrysią. Jeden z internautów zakpił z obrazka i napisał o „biednym Peli z dzieciakami w kuchni”. Tancerz nie odpuścił, udostępnił wiadomość i odpowiedział, że to właśnie te chwile czynią go „bardzo bogatym”.
Świąteczny klimat, domowa kuchnia i dwie małe pomocnice przy blacie. Dokładnie taki kadr Maciej Pela pokazał 4 kwietnia w relacjach na Instagramie, gdy Emilka i Gabrysia krzątały się obok niego podczas przygotowywania posiłku. Anonimowy internauta postanowił zepsuć humor tancerzowi i wysłał mu złośliwą wiadomość.
Biedny Pela z dzieciakami w kuchni...
Pela nie zignorował zaczepki. Udostępnił otrzymaną wiadomość na InstaStories i odpowiedział pytaniem, które w jednej chwili odwróciło sens całego ataku: dlaczego miałby być biedny? Po czym doprecyzował, że patrzy na to dokładnie odwrotnie.
Dlaczego biedny? Właśnie, drogi anonimie - bardzo bogaty. Ten czas i te dzieciaki ze mną w kuchni to wartość niemierzalna. Każda sekunda, którą spędzam na budowaniu relacji z córkami, powoduje, że jestem bogatszy, nie biedniejszy
Maciej Pela spędza święta z córkami. Zabrał je do rodziców
Tancerz od dłuższego czasu pokazuje w mediach społecznościowych, jak wygląda codzienność, kiedy dziewczynki są pod jego opieką. Na krótkich urywkach widać, że nie chodzi wyłącznie o odświętne kadry: jest wspólny taniec, zabawa i zwykłe domowe obowiązki, w tym przygotowywanie posiłków.
Pela mówił również, że czeka go wyjątkowo długi okres z córkami i że ma spędzić z nimi prawie dwa tygodnie. W praktyce oznacza to więcej wspólnych momentów, takich jak te z kuchni: zwyczajnych, domowych, a jednocześnie ważnych, bo tworzących codzienną bliskość. Warto przypomnieć, że specjalnie dla naszej redakcji Maciej Pela opowiedział o planie na święta z córkami.
W tym samym czasie Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się na świąteczny wyjazd poza Polskę. Razem z Marcinem Rogacewiczem spędza Wielkanoc w Portugalii i pokazuje kadry z wypoczynku w sieci.
