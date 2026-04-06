Maciej Pela odpowiedział na komentarz o córkach. Mocna riposta

Maciej Pela pokazał na Instagramie, jak w świątecznym czasie gotuje z córkami Emilką i Gabrysią. Jeden z internautów zakpił z obrazka i napisał o „biednym Peli z dzieciakami w kuchni”. Tancerz nie odpuścił, udostępnił wiadomość i odpowiedział, że to właśnie te chwile czynią go „bardzo bogatym”.

Maciej Pela zareagował na komentarz o świętach z dziećmi. Mocna riposta

Świąteczny klimat, domowa kuchnia i dwie małe pomocnice przy blacie. Dokładnie taki kadr Maciej Pela pokazał 4 kwietnia w relacjach na Instagramie, gdy Emilka i Gabrysia krzątały się obok niego podczas przygotowywania posiłku. Anonimowy internauta postanowił zepsuć humor tancerzowi i wysłał mu złośliwą wiadomość.

Biedny Pela z dzieciakami w kuchni... napisał internauta.

Pela nie zignorował zaczepki. Udostępnił otrzymaną wiadomość na InstaStories i odpowiedział pytaniem, które w jednej chwili odwróciło sens całego ataku: dlaczego miałby być biedny? Po czym doprecyzował, że patrzy na to dokładnie odwrotnie.

Dlaczego biedny? Właśnie, drogi anonimie - bardzo bogaty. Ten czas i te dzieciaki ze mną w kuchni to wartość niemierzalna. Każda sekunda, którą spędzam na budowaniu relacji z córkami, powoduje, że jestem bogatszy, nie biedniejszy odpowiedział Pela.

Maciej Pela spędza święta z córkami. Zabrał je do rodziców

Tancerz od dłuższego czasu pokazuje w mediach społecznościowych, jak wygląda codzienność, kiedy dziewczynki są pod jego opieką. Na krótkich urywkach widać, że nie chodzi wyłącznie o odświętne kadry: jest wspólny taniec, zabawa i zwykłe domowe obowiązki, w tym przygotowywanie posiłków.

Pela mówił również, że czeka go wyjątkowo długi okres z córkami i że ma spędzić z nimi prawie dwa tygodnie. W praktyce oznacza to więcej wspólnych momentów, takich jak te z kuchni: zwyczajnych, domowych, a jednocześnie ważnych, bo tworzących codzienną bliskość. Warto przypomnieć, że specjalnie dla naszej redakcji Maciej Pela opowiedział o planie na święta z córkami.

W tym samym czasie Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się na świąteczny wyjazd poza Polskę. Razem z Marcinem Rogacewiczem spędza Wielkanoc w Portugalii i pokazuje kadry z wypoczynku w sieci.

Maciej Pela odpowiedział na komentarz o córkach. Mocna riposta Instagram @maciek.pela

Maciej Pela odpowiedział na komentarz o córkach. Mocna riposta Instagram @maciek.pela