Sławomir Mentzen od lat aktywnie działa w polskiej polityce, lecz do niedawna skutecznie oddzielał życie zawodowe od prywatnego. Dopiero udział w wyborach prezydenckich w 2025 roku skłonił go do tego, by odsłonić nieco więcej ze swojej codzienności i opowiedzieć o relacjach rodzinnych. Coraz częściej dzieli się osobistymi przemyśleniami – jego ostatni wpis na temat małżeństwa pokazał, co naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami jego domu, ujawniając cienie kampanijnego poświęcenia.

Mentzen o wpływie kampanii na życie rodzinne

Kampania prezydencka to dla każdego kandydata czas intensywnej pracy, nieustannych podróży i pełnego zaangażowania w działania polityczne. Dla Sławomira Mentzena ten okres oznacza również długą nieobecność w domu i wyzwanie, jakim jest utrzymanie bliskich relacji z rodziną. Polityk, który przez lata konsekwentnie oddzielał życie zawodowe od prywatnego, tym razem postanowił podzielić się ze swoimi odbiorcami bardziej osobistym przemyśleniem.

W krótkim wpisie w mediach społecznościowych szczerze przyznał, że jego obecność w domu stała się wyjątkową rzadkością. Takie wyznanie rzuca nowe światło na kulisy kampanii – poza oficjalnymi wystąpieniami i politycznymi deklaracjami toczy się również codzienność, która wymaga trudnych kompromisów i silnego wsparcia bliskich.

Przez kampanię od miesięcy w domu prawie mnie nie ma. Dlatego staramy się wykorzystać każdą chwilę, kiedy jestem w Toruniu przyznał.

Wsparcie Agnieszki Mentzen w trudnym czasie

Sławomir Mentzen może liczyć na bezwarunkowe wsparcie swojej żony, Agnieszki Mentzen, która mimo wielu lat pozostawania w cieniu męża, dziś coraz częściej pojawia się w mediach jako kandydatka na Pierwszą Damę. Żona jednego z liderów Konfederacji i kandydata na prezydenta zyskała sympatię internautów swoją pogodą ducha i spokojną obecnością. Para wspólnie wychowuje trójkę dzieci: Franciszka, Helenę i Alicję, a ich domem jest Toruń.

Agnieszka Mentzen prowadzi profil na Instagramie, gdzie publikuje zdjęcia z życia prywatnego – widać na nich zarówno dzieci, jak i męża. Obraz rodziny, jaki prezentuje, to obraz ciepła, bliskości i codziennego wsparcia. Jej serdeczny uśmiech, który nie znika z twarzy nawet w najbardziej wymagających chwilach, budzi pozytywne emocje i rosnące zainteresowanie. Komentowane są nie tylko jej poglądy, ale również styl i elegancja. Gdy świętowali 10. rocznicę ślubu, Sławomir Mentzen wyznał z uznaniem:

Mam bardzo dobrą i cierpliwą żonę, skoro tyle ze mną wytrzymała i z wyrozumiałością podchodzi do tego, że ciągle nie ma mnie w domu.

Sławomir Mentzen wyraźnie docenia wsparcie żony. W programie "Rymanowski live" wyznał:

Trzeba docenić moją żonę, że tyle lat ze mną wytrzymała. (...) Czasem może być ciężko

Choć rzadko pojawia się publicznie, Agnieszka Mentzen odgrywa istotną rolę w kampanii męża – zapewnia mu zaplecze emocjonalne i rodzinne, którego nie widać na pierwszym planie, ale które okazuje się nieocenione w politycznej walce.

