Eliza Macudzińska to 17-letnia córka celebrytki Izabeli Macudzińskiej, znanej z programu "Królowe życia". Nastolatka coraz częściej pojawia się w mediach i internecie, gdzie zdobywa własną popularność. Eliza była znana widzom już jako dziecko, ponieważ od najmłodszych lat pojawiała się w programie TTV razem z mamą. Dziś jest nastolatką, która stawia pierwsze kroki jako influencerka i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Właśnie ogłosiła wielkie zmiany w swoim życiu.

Kariera Elizy Macudzińskiej

Eliza Macudzińska to 17-latka, która zdobywa popularność w sieci, m.in. dzięki Instagramowi i projektowi influencerów pt. "Teenz", w którym tworzy treści razem z innymi młodymi twórcami. Udało jej się tam znaleźć miłość i już od jakiegoś czasu jest w związku z influencerem Marcelem Gawrońskim, znanym jako Gawronek.

Profile Elizy Macudzińskiej śledzą setki tysięcy osób, a fani często porównują ją do mamy i podkreślają, że jest do niej bardzo podobna. Influencerka w młodym wieku zdecydowała się na samodzielność i zamieszkała z grupą innych twórców, aby rozwijać swoją karierę w sieci. To wtedy otrzymała ogromne wsparcie od swoich rodziców, którzy wyrazili zgodę na to, aby poszła swoją drogą i zamieszkała w domu "Teenz".

Eliza Macudzińska zapowiada wielkie zmiany

Teraz przyszedł czas na kolejne wielkie zmiany w życiu córki Elizy Macudzińskiej. Okazuje się, że założyciel Teenz, Gawronek, a prywatnie jej chłopak poinformował o swoim odejściu. W tym samym nagraniu zrobiła to Eliza Macudzińska i pozostali influencerzy związani z projektem. Dla córki Izabeli Macudzińskiej otwiera się teraz nowy rozdział i być może niebawem dowiemy się o jej kolejnym przedsięwzięciu, które zaskoczy wszystkich.

Jeśli chodzi o mnie, to ja po prostu czułam, że Teenz się rozpada. (..) Mam bardzo dużo planów na siebie, na swój image, będę też rozwijała swój kanał na YouTubie, będę robiła też inne rzeczy... piosenki. Mam bardzo dużo pomysłów. - powiedziała wprost Eliza Macudzińska

To była przygoda mojego życia, marzenie z dzieciństwa. - dodał jej chłopak, Gawronek

Związek Elizy Macudzińskiej i Gawronka rozpoczął się w projekcie "Teenz", 17-letnia córka Izabeli Macudzińskiej nie ukrywa, że nie widziałaby siebie dalej w internetowym projekcie, bez ukochanego. Fani młodych influencerów nie ukrywają smutku, że to już koniec pewnego etapu w życiu ich idoli.

