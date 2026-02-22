Eliza Macudzińska od 2024 roku jest w szczęśliwym związku z Marcelem Gawrońskim. 17-latka, mimo młodego wieku, tworzy ze swoim ukochanym dojrzałą i pełną wsparcia relację. W rozmowie z Party.pl zakochana para zdradziła swoje złote zasady na udany związek. Ich podejście może być inspiracją nie tylko wszystkich par!

"Złote zasady" Elizy Macudzińskiej i Marcela Gawrońskiego. To dzięki temu tworzą udany związek

Jak zdradziła Eliza Macudzińska, poznała Marcela Gawrońskiego cztery lata temu. Nie od razu byli jednak parą. Dopiero dwa lata później zdecydowali się stworzyć związek. Od tego czasu ich miłość kwitnie, a Eliza i Marcel mają się ze sobą bardzo dobrze.

Niedawno mogliśmy zobaczyć, jak Eliza Macudzińska z ukochanym wypoczywa na rajskich wakacjach, a teraz para zdradziła nam swój sekret na udany związek. W rozmowie z reporterką Party.pl Eliza i Marcel wymienili swoje złote zasady, dzięki którym ich związek wciąż trwa w najlepsze!

Komunikacja, bardzo dużo rozmawiać ze sobą o jakiś problemach jakie się ma, spędzać ze sobą dużo czasu, dawać sobie przestrzeń na różne rzeczy, nie ograniczać się na pewno, ufać sobie wyznali wspólnie.

Jak zakochani spędzą rocznicę związku?

Chociaż Eliza Macudzińska i jej partner dopiero co wrócili z rajskich wakacji to już myślą o kolejnej podróży. Doskonałą okazją może być ich druga rocznica związku, która, jak wyznała Eliza, przypada na 28 marca. Para nie może się doczekać tego wyjątkowego dnia.

Marcel Gawroński w rozmowie z Party.pl przyznał, że to on bierze na siebie zaplanowanie obchodów rocznicy. Na jego słowa zareagowała Eliza, wspominając, że chciałaby, aby była to jakaś podróż.

My bardzo lubimy podróżować więc wydaje mi się, że na drugą rocznicę możemy gdzieś polecieć wyznał Marcel.

Eliza Macudzińska zdradziła także, jakie podejście mają do prezentów. Okazuje się, że mimo młodego wieku, para podchodzi do wielu kwestii bardzo dojrzałe. Jak wyznali, wolą przeznaczać oszczędności na kolejne podróże, zamiast wydawać je na materialne prezenty.

Nie chcemy wydawać na siebie na prezenty, na głupoty, tylko np. przeznaczać te pieniądze na jakieś fajne wyjazdy, żeby fajnie spędzać czas dodała Eliza.

Jesteście ciekawi, co jeszcze zdradziła Eliza Macudzińska wraz ze swoim ukochanym? Koniecznie obejrzycie nasz materiał wideo!

