5 lipca 2025 roku Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy, powiedziała „tak” w wyjątkowych okolicznościach. Ślub odbył się w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji w kraju – w Pałacu Prezydenckim. To właśnie miejsce, które na co dzień służy jako siedziba głowy państwa, stało się tłem dla prywatnej uroczystości rodzinnej. Informacja o ceremonii szybko przedostała się do opinii publicznej, wywołując falę komentarzy i kontrowersji.

Kinga Duda i ślub w Pałacu Prezydenckim – co się wydarzyło?

Internauci masowo zaczęli pytać: ile kosztował ślub Kingi Dudy i kto za niego zapłacił? Oburzenie części społeczeństwa wynikało z obawy, że wydarzenie mogło być współfinansowane z publicznych pieniędzy. Głównym punktem zapalnym okazał się fakt, że miejsce wesela to budynek państwowy, który teoretycznie powinien być wykorzystywany wyłącznie do celów oficjalnych i reprezentacyjnych.

Kancelaria Prezydenta wydała oświadczenie

W odpowiedzi na rosnącą presję społeczną i pytania ze strony opinii publicznej, Kancelaria Prezydenta RP zdecydowała się zabrać głos. Prawniczka Daria Brzezicka wystosowała oficjalne zapytanie dotyczące organizacji i kosztów ślubu Kingi Dudy. W odpowiedzi Kancelaria wydała obszerne oświadczenie podpisane przez radcę prawnego Agnieszkę Osińską.

Z dokumentu jasno wynika, że ślub Kingi Dudy "nie był organizowany ani współorganizowany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej". Co więcej, Kancelaria "nie poniosła żadnych kosztów organizacji ślubu, nie angażowała pracowników Kancelarii, ani nie zawierała umów z podmiotami zewnętrznymi". Wydarzenie miało charakter całkowicie prywatny i, jak podkreślono, zostało w całości sfinansowane przez prezydenta Andrzeja Dudę z jego prywatnych środków.

Koszty związane ze ślubem pokrył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda ze środków prywatnych, ponieważ uroczystość ta miała charakter prywatny. (…) Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej przysługują lokale służące do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swoich i jego rodziny, a także lokale służące do zaspokojenia potrzeb reprezentacyjnych głowy państwa. Takim miejscem dla urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest w szczególności Pałac Prezydencki

Oświadczenie nie zawiera jednak dokładnych danych dotyczących wysokości poniesionych kosztów.

Brak regulaminu korzystania z Pałacu Prezydenckiego. Czy każdy obywatel może tam urządzić przyjęcie?

W odpowiedzi na pytanie Darii Brzezickiej, Kancelaria ujawniła, że nie prowadzi żadnych regulaminów ani rejestrów dotyczących wynajmowania pomieszczeń Pałacu Prezydenckiego na wydarzenia prywatne. Oznacza to, że nie istnieją formalne wytyczne regulujące, kto i na jakich zasadach może zorganizować przyjęcie w siedzibie głowy państwa.

Taka informacja zaskoczyła wiele osób. Brak oficjalnych procedur rodzi pytania o transparentność i równość obywateli wobec prawa. Choć w praktyce trudno sobie wyobrazić, by przeciętny obywatel mógł wynająć Pałac Prezydencki na przyjęcie, teoretycznie – zgodnie z odpowiedzią Kancelarii – brak regulaminów nie wyklucza takiej możliwości.

