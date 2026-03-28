Już jutro uczestnicy osiemnastej edycji "Farmy" po raz kolejny zaprezentują sią na najsłynniejszym parkiecie w Polsce. Kto tym razem zachwyci, a kto będzie musiał pożegnać się z programem? Tego dowiemy się w najbliższą niedzielę wieczorem. Już teraz jednak produkcja ujawniła, co będzie działo się w odcinku na żywo.

Dwie osoby odpadną w piatym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

W rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie odpadła żadna z par dlatego w najbliższą niedzielę w show Polsatu zatańczy aż dziesięć par. Na parkiecie w kolejnych tańcach zaprezentują się: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba, Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta, Kamil Nożyński i Izabela Skierska, Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska, Natalia "Natsu" Karczmaczyk i Wojciech Kucina oraz Iza Miko i Albert Kosiński.

Ostatnio wyszło na jaw, że w najbliższą niedzielę odpadną aż dwie pary, a później produkcja "TzG" opublikowała kolejny komunikat tuż przed piatym odcinkiem programu.

Do jakich utworów zatańczą uczestnicy "Tańca z Gwiazdami"?

Po tym, jak ogłoszono, że uczestnicy mogli sami wybrać sobie piosenki, do których zatańcza w piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami" z pewnością wszysct zastanawiali się, jakie hity usłyszymy w programie. Teraz wszystko stało się jasne. Produkcja tanecznego show wrzuciła do mediów społecznościowych playlistę ze zbliżającego się odcinka. Okazuj się, że w "Tańcu z "Gwiazdami" usłyszymy:

"Halo tu Londyn" zespołu Weekend, "Kolorowe sny" zespołu Just 5, "Gonna make you sweat (everybody dance now) od C+C Music Factory, "Ev'ry night" Mandaryny, "Star Wars: Main title" Johna Willamsa, "Poison" od Alice Cooper, "Falochrony" Roxie Węgiel&Maty, "Dżaga" zespołu Virgin, "You're my heart, you're my soul" od Modern Talking oraz "Lover" Taylor Swift.

Fani są zachwyceni. Posypały się komentarze:

No i super odcinek się zapowiada

Ta playlista przejdzie do historii, serio komentują internauci.

