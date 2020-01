Pogrzeb Artura w "M jak miłość". Kto zjawi się na pożegnalnym nabożeństwie?

Ciotka Artura w „M jak miłość” nie może zaznać spokoju dopóki nie wie, co się dzieje z Arturem. W rozwiązanie tej sprawy włączył się Kamil i to on jest już blisko poznania tajemnicy Olka. Tymczasem Skalska zdecyduje się zamówić mszę za duszę zmarłego i w ten sposób symbolicznie pożegnać Artura. To zaskakujące, kogo zaprosi na pogrzeb Artura!

Kto przyjdzie na symboliczny pogrzeb Artura?

Skalska chociaż zdaje sobie sprawę, że Artur nie żyje, nie ma na to żadnego potwierdzenia. Nie może zorganizować oficjalnego pogrzebu, ale zdecydowała się pożegnać go symbolicznie i na mszę w jego intencji zaprosiła Izę!

Postanowiłam symbolicznie chociaż pożegnać Artura. Zamówiłam mszę za jego duszę. Iza, wiem że ty żyjesz w ciągłym stresie, w napięciu, że się boisz. Ale Artura już nie ma i nigdy nie będzie! -wyzna wzruszona ciotka Artura Izie.

Co zaskakujące, zdaniem Skalskiej ta msza miałaby pomóc zapomnieć Lewińskiej o tym, co zrobił jej Artur i odciąć się od przeszłości! Iza jednak nie ma zamiaru uczestniczyć w niczym, co przypomina jej o psychopacie i zdecydowanie odmówi.

Tak sobie pomyślałam, że może ta msza pomoże ci się z nim pożegnać? Pomoże ci się przestać bać!

Ostatecznie w kościele będzie jedynie kilka osób, a do ciotki dołączy Kamil i usłyszy wzruszającą przemowę księdza:

Dzisiejsza msza odbędzie się w intencji naszego brata Artura. Módlmy się o jego rychły powrót do domu. Módlmy się o wiarę i siłę dla najbliższych Artura. Aby nie tracili nadziei na jego odnalezienie. Panie Boże wszechmogący, z ufnością błagamy, abyś otaczał swoja opieką Artura i czuwał nad nim. Amen - taką przemowę wygłosi ksiądz podczas mszy świętej.

Wszystko wskazuje na to, że to właśnie Gryc jako pierwszy dotrze do prawdy i dowie się, co stało się z Arturem!

Kamil coraz mocniej angażuje się w sprawę Artura.

Wiele informacji na temat zaginięcia Skalskiego uzyskał od Magdy!