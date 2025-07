Niespodziewany ślub Kingi Dudy, córki prezydenta RP, zaskoczył opinię publiczną. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim i choć nie opublikowano oficjalnych zdjęć z ceremonii, do sieci trafiają kolejne fragmenty tej tajemniczej imprezy. Nowe światło na wydarzenie rzuciła wieloletnia fryzjerka Kingi Dudy, publikując zdjęcie z przygotowań panny młodej.

Anya Ganea to stylistka fryzur, która współpracuje z Kingą Dudą już od dziewięciu lat. Przez ten czas zdobyła zaufanie córki prezydenta, co zaowocowało wyjątkowym wyróżnieniem – przygotowaniem ślubnej fryzury na jeden z najważniejszych dni w jej życiu. Ganea podzieliła się tą informacją za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując zdjęcie fryzury Kingi Dudy z dnia ceremonii.

Na opublikowanej fotografii widać eleganckie upięcie ozdobione sznurem pereł. Stylizacja została określona przez fryzjerkę jako symbol zaufania i wzruszenia. Według informacji zawartych na jej oficjalnych kanałach, koszt takiej usługi ślubnej w wersji VIP to 2500 złotych. Ganea nie kryła wzruszenia: