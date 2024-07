"Na noże" to nowy serial TVN-u, którego premierowe odcinki będziemy mogli zobaczyć już we wrześniu. O czym będzie produkcja? Bohaterem serialu "Na noże" jest 33-letni Jacek (w tej roli Wojciech Zieliński) - mistrz sztuki kulinarnej, który z dnia na dzień postanawia zmienić swoje życie i otworzyć własny biznes. Ta decyzja sprawia, że między nim, a innym znanym kucharzem, w którego wciela się Piotr Stramowski, dochodzi do ostrej rywalizacji.

Aktorów do serialu szkolił sam Mateusz Gessler! Na jak dużo sobie pozwalał podczas zajęć? ;)

Mogłem z nimi robić, co chciałem! Wiele godzin, wiele dni uczyli się u mnie. Jak widać dobrze mi poszło! (...) To jest bardziej realnie pokazane niż w innych serialach i rzeczywiście można wejść w nasz świat - powiedział w rozmowie z Party.pl Mateusz Gessler.

Mateusz Gessler jest jednym z najbardziej znanych kucharzy w Polsce. Sam prowadzi restaurację "Warszawa Wschodnia", jest jurorem w "Masterchef Junior". Myślicie, że jego szkolenie przydało się aktorom?

Ciekawe, jak szkolenie przydało się np. Piotrowi Stramowskiemu?