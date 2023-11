Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor jednym nagraniem wywołali lawinę komentarzy. Ujawnienie ich "mrocznego sekretu" rozbawiło internautów do łez. Co takiego zdradzili?

Chyba każdy, kto słyszał o Joannie Koroniewskiej i Macieju Dowborze, kojarzy ich z jedynym w swoim rodzaju poczuciem humoru. Para ma do siebie i świata ogromny dystans, co często pokazują na swoich filmikach. Na ich instagramowych profilach regularnie pojawiają się komediowe nagrania, w których parodiują i obracają w żart sytuacje z życia codziennego.

Dzięki temu byliśmy już m.in. świadkami tego, jak Maciej Dowbor nie mógł się otrząsnąć po atrakcji, jaką zapewniła mu żona. Teraz z kolei małżonkowie zdradzili swoją "mroczną tajemnicę".

Na profilu Joasi pojawił się filmik, na którym ta, skąpana cała w świetle UV, posyła szczery uśmiech do obiektywu. Po przybliżeniu wyraźnie widać, że niewielki fragment jej przednich zębów, w przeciwieństwie do pozostałych, świeci się! Dzieje się tak m.in. po wykonaniu wypełnień czy poprawek w zębach.

Na nagraniu widać również, że Maciej ma ten sam "problem", co żona. Internauci natomiast, jak zawsze, pozytywnie ocenili filmik. Po raz kolejny docenili parę za niepowtarzalny dystans do siebie.

Kocham Was za ten dystans do siebie

