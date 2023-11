W "Na dobre i na złe" emocje nie opadają. Wiktoria Consalida (Katarzyna Dąbrowska) wciąż cierpi po śmierci swojego ukochanego Adama Krajewskiego (Grzegorz Daukszewicz). Wiktoria nie może pogodzić się, że jej partner odszedł tak nagle i niespodziewanie. Para miała mnóstwo planów. Nic więc dziwnego, że lekarka nie może do siebie dojść. Czy tę sytuację wykorzysta Krzysztof Radwan (Mateusz Damięcki) i będzie próbował zbliżyć się do Wiki, grając jej pocieszyciela? Zobaczcie, co powiedział nam aktor!

Reklama

Zachęcamy do dyskusji o polskich serialach na naszej grupie na Facebooku - https://www.facebook.com/groups/serialepolskie/

Zobacz: Zmarły Adam WRÓCI do "Na dobre i na złe"! Zobacz, co wydarzy się w nowym odcinku!

Przeczytaj też: Kolejna śmierć w "Na dobre i na złe"?! Dramatyczne chwile w życiu Barta! Czy Julka go uratuje?

Wiki i Krzysztof będą razem?

Instagram

Adam Krajewski zmarł po tym, jak uratował Wiki