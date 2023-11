1 z 5

Tego nikt się nie spodziewał! Adam Krajewski (Grzegorz Daukszewicz), który tragicznie zmarł kilka tygodni temu powraca do serialu "Na dobre i na złe"! Okazuje się bowiem, że nieżyjącego lekarza zobaczymy w 715. odcinku serialu. To Wiktoria Consalida (Katarzyna Dąbrowska) zobaczy zmarłego ukochanego. Jak to możliwe i co wydarzy się w kolejnym odcinku "Na dobre i na złe"? Przeczytajcie na kolejnych stronach galerii!

