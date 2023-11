3 z 7

Z kolei Julka (Aleksandra Hamkało) w premierowym odcinku odkryje, że Bart (Piotr Głowacki) ją oszukuje - i tylko udaje, że chodzi na terapię.

- Wszystko ci wytłumaczę… Sam wpędziłem się w chorobę, sam się z niej wyciągnę!

- Dlaczego mnie okłamałeś?!

- Nalegałaś na terapię... Nie wierzyłaś, kiedy mówiłem, że sam sobie poradzę, a radzę sobie!(…) Nie biorę, między nami jest dobrze, czego jeszcze ode mnie chcesz?!

- Nie krzycz na mnie!

- To przestań robić z siebie ofiarę! Czego wy wszyscy ode mnie chcecie?!

Od słowa do słowa – zakochani ostro się pokłócą. A kilka godzin później Burska spakuje torbę i przyjdzie z Tymkiem do hotelu rezydentów – prosząc kolegów, by ją przenocowali...