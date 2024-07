Małgorzata Kożuchowska skomentowała smutne informacje o śmierci aktorki z serialu "Rodzinka.pl', Haliny Skoczyńskiej. 62-letnia gwiazda filmowa, serialowa i teatralna swoim odejściem zasmuciła nie tylko najbliższych, ale również przyjaciół i fanów serialu o perypetiach rodziny Boskich.

Śmierć serialowej matki, bardzo poruszyła Małgorzatę Kożuchowską. Aktorka w rozmowie z Faktem nie ukrywa żalu po stracie koleżanki.

Nie jestem w stanie jeszcze w tej chwili uwierzyć w to, co się stało. Tydzień temu zaczęliśmy zdjęcia do kolejnej serii „Rodzinki.pl" i jasnym było, że za chwilę spotkamy się z Haliną na planie.