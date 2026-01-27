Prezydent Karol Nawrocki nie wsparł Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2026. Jego decyzja odbiła się szerokim echem w mediach i wywołała falę komentarzy. Powód niewłączenia się w akcję ujawnił Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Podczas rozmowy w Radiu Zet podkreślił, że Nawrocki nie zdecydował się na wsparcie WOŚP ze względu na polityczne zaangażowanie Jerzego Owsiaka. Co dokładnie powiedział?

Karol Nawrocki nie wsparł WOŚP. Jest uzasadnienie

Zbigniew Bogucki w rozmowie z Radiem Zet wyjaśnił szczegóły decyzji Karola Nawrockiego. Jako szef Kancelarii Prezydenta zaznaczył, że sam fakt wspierania inicjatyw charytatywnych nie jest prezydentowi obcy, jednak WOŚP nie znalazła się wśród tych, które zdecydował się wesprzeć, gdyż "Jurek Owsiak zbyt mocno wszedł w politykę"..

Bogucki nawiązał też do własnych doświadczeń z czasów, gdy pełnił funkcję wojewody zachodniopomorskiego i angażował się we współpracę przy organizacji Przystanku Woodstock.

Oficjalnie było hasło 'miłość, przyjaźń, muzyka', a było tam mnóstwo polityki. Artyści podburzali tłum, żeby wykrzykiwać wulgarne hasło pod adresem PiS powiedział Bogucki odnośnie przystanku Woodstock

Prezydent Nawrocki sam decyduje, jakie inicjatywy wspiera

Szef Kancelarii Prezydenta zaznaczył także, że decyzja dotycząca wsparcia konkretnej organizacji charytatywnej należy wyłącznie do danej osoby i jest jej prywatnym wyborem.

To jest indywidualna decyzja każdej osoby, czy i które organizacje charytatywne chce wspierać - poinformował Zbigniew Bogucki w rozmowie z Radiem Zet

Tym samym podkreślił, że prezydent, podobnie jak każdy obywatel, ma prawo do samodzielnego wyboru, jakie inicjatywy wspiera.

