Wyszło na jaw, dlaczego Karol Nawrocki nie wspiera WOŚP. Wszystko jasne
Karol Nawrocki nie dołączył do grona wspierających Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jak ujawnił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, decyzja prezydenta ma związek ze zbyt dużą aktywnością polityczną Jurka Owsiaka.
Prezydent Karol Nawrocki nie wsparł Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2026. Jego decyzja odbiła się szerokim echem w mediach i wywołała falę komentarzy. Powód niewłączenia się w akcję ujawnił Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Podczas rozmowy w Radiu Zet podkreślił, że Nawrocki nie zdecydował się na wsparcie WOŚP ze względu na polityczne zaangażowanie Jerzego Owsiaka. Co dokładnie powiedział?
Karol Nawrocki nie wsparł WOŚP. Jest uzasadnienie
Zbigniew Bogucki w rozmowie z Radiem Zet wyjaśnił szczegóły decyzji Karola Nawrockiego. Jako szef Kancelarii Prezydenta zaznaczył, że sam fakt wspierania inicjatyw charytatywnych nie jest prezydentowi obcy, jednak WOŚP nie znalazła się wśród tych, które zdecydował się wesprzeć, gdyż "Jurek Owsiak zbyt mocno wszedł w politykę"..
Bogucki nawiązał też do własnych doświadczeń z czasów, gdy pełnił funkcję wojewody zachodniopomorskiego i angażował się we współpracę przy organizacji Przystanku Woodstock.
Oficjalnie było hasło 'miłość, przyjaźń, muzyka', a było tam mnóstwo polityki. Artyści podburzali tłum, żeby wykrzykiwać wulgarne hasło pod adresem PiS
Prezydent Nawrocki sam decyduje, jakie inicjatywy wspiera
Szef Kancelarii Prezydenta zaznaczył także, że decyzja dotycząca wsparcia konkretnej organizacji charytatywnej należy wyłącznie do danej osoby i jest jej prywatnym wyborem.
To jest indywidualna decyzja każdej osoby, czy i które organizacje charytatywne chce wspierać
Tym samym podkreślił, że prezydent, podobnie jak każdy obywatel, ma prawo do samodzielnego wyboru, jakie inicjatywy wspiera.
