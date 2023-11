W lutym podczas emisji "Dzień Dobry TVN" prowadzonego przez Dorotę Wellman i Marcina Prokopa doszło do tragedii. Dziennikarka musiała zniknąć z wizji po tym, jak dostała ataku migreny. Trafiła wtedy do szpitala, a lekarze uratowali ją przed koszmarem, który niestety w jej przypadku nie jest rzadkością.

Zobacz : Co z Dorotą Wellman po nagłym zasłabnięciu w "Dzień Dobry TVN"? Zabrała głos! "Plotki o mojej śmierci..."

– Mam problem z ciężkimi migrenami. To rzecz, która mnie w końcu zabije. To są tak ogromne bóle głowy, że człowiek przestaje widzieć. Na początku pęka mi obraz w oku i widzę jakbym patrzyła przez kalejdoskop, czyli mam przed sobą obraz pęknięty na tysiąc kawałków. To pierwszy znak, że nastąpi atak i stracę wzrok do ślepoty – powiedziała Dorota Wellman w rozmowie z Faktem.