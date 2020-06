Poród Aleksandry Żebrowskiej zbliża się wielkimi krokami. To już zapewne jedne z ostatnich zdjęć żony Michała Żebrowskiego z dużym, ciążowym brzuszkiem! Przyszła mama zapozowała do nich w bardzo naturalnej odsłonie, a zdjęcia wykonał jej mąż. Trzeba przyznać, że aktor może pochwalić się również zdolnościami fotograficznymi. Zobaczcie jakie piękne zdjęcia zrobił swojej żonie.

Już niedługo na świat przyjdzie trzecie dziecko Aleksandry i Michała Żebrowskich. Przyszła mama jest już w naprawdę bardzo zaawansowanej ciąży, a poród zbliża się wielkimi krokami. Gwiazda długo nie ujawniała fanom, że jest w stanie błogosławionym - razem z mężem bardzo dbają o swoją prywatność i pilnie jej strzegą. Jednak ta informacja w końcu musiała wyjść na jaw - w końcu to już trzeci trymestr!

Teraz fani z niecierpliwością czekają na radosne wieści. Jednak jeszcze na chwilę przed porodem gwiazda postanowiła pokazać ciążowy brzuszek w pięknej sesji wykonanej przez jej męża. Zamieściła również piękny wpis.

Po porodzie kobieta rodzi się na nowo 🤗 [...] Wydaje mi się, że byłam gotowa na nieprzespane noce i te dwanaście kup dziennie. Nastawiłam się bojowo do walki ze zmęczeniem, kupiłam kosz na pieluchy, laktator, wszystko było pod kontrolą. A tu nagle na sali porodowej oprócz dziecka urodziła się również mama – zupełnie nowa osoba, z nowymi potrzebami, emocjami i oczywiście poczuciem, że nie do końca ma do nich prawo, że powinna zachować je dla siebie.” [...] 📸 w rumiankach - @zebrowski.michal 💛 - napisała pod zdjęciami Aleksandra Żebrowska.