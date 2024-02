Muniek Staszczyk ma powody do radości! Okazuje się, że już wkrótce rodzina artysty się powiększy. Lider zespołu T.Love pochwalił się swoim szczęściem za pośrednictwem Instagrama, gdzie opublikował wyjątkowe zdjęcie. Fani muzyka od razu ruszyli z komentarzami. Posypały się gratulacje.

Muniek Staszczyk zostanie dziadkiem

Muniek Staszczyk to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych artystów w Polsce. Muzyk od lat jest liderem grupy T. Love, zespołu którego hity zna chyba każdy. Niestety, kilka lat temu wokalista miał poważne problemy ze zdrowiem- w 2019 roku okazało się, że Muniek Staszczyk miał wylew. Na szczęście, dzięki pomocy lekarzy dziś czuje się już dobrze i może cieszyć się życiem. Co więcej, teraz okazuje się, że gwiazdor ma prawdziwe powody do radości! Muniek Staszczyk zdradził bowiem, że jego ukochana córka jest w zaawansowanej ciąży!

Muniek Staszczyk pochwalił się swoim szczęściem i pokazał zdjęcie z ciężarną córką. Muzyk zostanie dziadkiem!

Za 2 miesiące będę Dziadkiem!!! Yeah!Tatuś i Marysia napisał szczęśliwy Muniek Staszczyk.

Pod wpisem artysty pojawiły się wiadomości z gratulacjami.

Gratulacje dla dziadka i przede wszystkim dla mamusi

Szczęśliwego rozwiązania i wiele radości z maluszka

Woow! Gratulacje dla Mani! komentują fani.

Muniek Staszczyk podziękował swoim fanom za wszystkie wiadomości.

Dziękuję za wszystkie miłe słowa Przyjaciele!

My również serdecznie gratulujemy przyszłym rodzicom i dziadkom!