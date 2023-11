Dwa tygodnie temu Muniek Staszczyk trafił do szpitala w Londynie, a muzycy z zespołu T.Love opublikowali w mediach społecznościowych. Teraz sam artysta napisał do swoich fanów i przyznał, że miał wylew. Dodał też, że niedługo wróci do Polski.

Poznajcie treść całego oświadczenia Muńka Staszczyka!

Oświadczenie Muńka Staszczyka

Dwa tygodnie temu wokalista T. Love trafił do szpitala, a wszystkie najbliższe koncerty i spotkania zostały odwołane. Wtedy nie zostały przekazane żadne szczegóły dotyczące stanu zdrowia artysty, a zaniepokojeni fani dopytywali, co się stało. Po kilku dniach wokalista napisał:

Hello everybody! Pozdrawiam Wszystkich ze szpitala w Londynie, gdzie jestem od tygodnia pod opieką tamtejszych lekarzy. Wracam powoli do zdrowia po przebytej tu ciężkiej chorobie. Trzymajcie się. - uspokoił fanów wokalista T. Love

Teraz sam Muniek Staszczyk zdradził, że miał wylew. Przyznał też, że nadal znajduje się w szpitalu, ale czuje się coraz lepiej i już wkrótce będzie mógł wrócić do Polski:

London calling! Pozdrawiam Wszystkich serdecznie z londyńskiego szpitala, w którym znajduję się po przebytym dwa tygodnie temu wylewie. Stan mojego zdrowia ulega systematycznej poprawie, niedługo wracam do Polski - napisał na Facebooku Muniek Staszczyk.

Przeczytacie, całe oświadczenie. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Muniek Staszczyk musiał odwołać wszystkie koncerty

