15 grudnia 2025 roku, około godziny 15:00, policja w Jeleniej Górze otrzymała zgłoszenie o bójce dwóch dziewczynek. Funkcjonariusze natychmiast udali się w okolice ulicy Wyspiańskiego, gdzie znajduje się szkoła podstawowa. Tam, przy pobliskim strumyku, odnaleziono ciało 11-letniej dziewczynki, Danusi. Na ciele dziecka znajdowały się liczne obrażenia zadane ostrym narzędziem.

Śledczy od początku nie mieli wątpliwości, że doszło do zabójstwa. Ustalono, że potencjalny związek ze sprawą może mieć 12-letnia uczennica tej samej szkoły. Dziewczynki znały się z widzenia, jednak nie były przyjaciółkami. Policja zabezpieczyła na miejscu zdarzenia nóż typu „finka”, który mógł zostać użyty podczas ataku.

Kim jest podejrzana 12-latka? Policja i sąd podjęły działania

Podejrzana 12-letnia dziewczynka została zatrzymana przez funkcjonariuszy policji i przewieziona na komisariat, gdzie we wtorek 16 grudnia została przesłuchana. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zastosował wobec 12-latki środek tymczasowy. Posiedzenie odbyło się z wyłączeniem jawności, co jest standardową procedurą w sprawach nieletnich. Dziewczynka trafiła do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ze względu na wiek, nie może odpowiadać karnie. W przypadku potwierdzenia winy, możliwe konsekwencje obejmują pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym do ukończenia 18. roku życia.

Apel MSWiA ws. podejrzanej 12-latki z Jeleniej Góry

Po pojawieniu się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji na temat pochodzenia podejrzanej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowczo zaprzeczyło, jakoby 12-latka była obywatelką Ukrainy.

Minister i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zaapelował na platformie X o zaprzestanie rozpowszechniania dezinformacji, udostępniając wpis Karoliny Gałeckiej. Rzeczniczka prasowa MSWiA, Karolina Gałecka napisała:

Stop fake newsom. Podejrzana 12-latka z Jeleniej Góry nie jest Ukrainką. Rozpowszechnianie takich bzdur to świadoma dezinformacja, która żeruje na tragedii i podsyca nienawiść pomiędzy Polską a Ukrainą.

Społeczność w żałobie. Pogrzeb Danusi i apel prezydenta miasta

W sobotę 20 grudnia odbędzie się pogrzeb 11-letniej Danusi. Prezydent miasta zaapelował do mediów o uszanowanie pamięci zmarłej i powstrzymanie się od kontaktu z rodziną dziewczynki. W dniu pogrzebu dziewczynki została ustanowiona żałoba w Jeleniej Górze.

