20 grudnia Jeleniej Górze odbędzie się pogrzeb 11-letniej Danusi, której śmierć wstrząsnęła nie tylko lokalną społecznością, ale również całą Polską. Podano szczegóły pogrzebu dziewczynki, a bliscy wystosowali prośbę.

Pogrzeb 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry

Pogrzeb 11-letniej Danusi, która zmarła tragicznie 15 grudnia 2025 roku, odbędzie się 20 grudnia, a ten dzień został ustanowiony dniem żałoby na terenie Jeleniej Góry.

W związku z tragicznymi okolicznościami śmierci 11-letniej Danusi, która zginęła 15 grudnia 2025 roku, ustanawiam sobotę, 20 grudnia 2025 roku, dniem żałoby na terenie Miasta Jelenia Góra powiedział prezydent miasta.

Pogrzeb Danusi z Jeleniej Góry odbędzie się o godz. 12.00 w kaplicy na starym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze. Po mszy świętej zostanie odprowadzona na cmentarz komunalny.

Prośba rodziców 11-letniej Danusi

Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry, przekazał prośbę rodziców związaną z pogrzebem 11-letniej Danusi:

Zgodnie z wolą Rodziny Zmarłej proszę o uszanowanie prywatności i nieobecność mediów podczas ceremonii pogrzebowej. Łączę się w bólu z Rodziną i Bliskimi Zmarłej

Prośba bliskich została przekazana również na łamach portalu Jelonka.com

Prośba do osób, które jutro osobiście chcą pożegnać zmarłą dziewczynkę i wybierają się na pogrzeb, żeby w miarę możliwości nie wchodzić do środka kaplicy. Ponadto rodzice bardzo proszą, żeby pogrzeb miał charakter jak najbardziej prywatny, w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół. Także po pogrzebie rodzice dziecka proszą, aby nie składać im kondolencji napisano.

Tragedia w Jeleniej Górze

Tragiczna śmierć 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry wstrząsnęła całym krajem. 15 grudnia, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 10 przy ulicy Wyspiańskiego znaleziono ciało dziewczynki. Sprawczynią tej brutalnej zbrodni miała być 12-letnia uczennica tej samej szkoły. W pobliżu miejsca ataku znaleziono nóż typu finka, który miał być narzędziem, które posłużyło sprawczyni podczas ataku. Podejrzana nastolatka została zatrzymana przez służby. Z wiadomości przekazanych do mediów wiadomo, że podejrzana nastolatka została zatrzymana przez funkcjonariuszy. 17 grudnia sąd rodzinny zadecydował o zastosowaniu środka tymczasowego. Poinformowano, że sąd nie będzie przekazywał więcej informacji ze względu na dobro śledztwa.

