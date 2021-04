Tak bracia Mroczek wyglądali mając 5 lat! Rozpoznasz, który to który? 

Rafał Mroczek i Marcin Mroczek to zdecydowanie najpopularniejsi bliźniacy w polskim show-biznesie. Kiedy bracia rozpoczęli swoją przygodę z "M jak miłość" mieli zaledwie 18 lat i w mgnieniu oka stali się prawdziwymi gwiazdami, zdobywając serca fanek serialu. Dziś wcale nie jest o nich ciszej, a oboje się dumnymi tatusiami z pokaźnym gronem obserwatorów na Instagramie. Teraz, właśnie na tym popularnym serwisie, Marcin Mroczek postanowił zabawić się ze swoimi fanami w małą gierkę i opublikował zdjęcie z bratem sprzed 33 lat! Który z nich to który? To pytanie zdecydowanie poróżniło fanów.

Marcin Mroczek pokazał zdjęcie z dzieciństwa

Od 21 lat wcielają się w postacie Pawła i Piotra Zduńskich, a fani "M jak miłość" mogli poznać ich bliżej dzięki występom w takich programach jak "Dance Dance Dance", "Taniec z gwiazdami", czy "Gwiazdy tańczą na lodzie". Gwiazdorzy kultowego serialu niezwykle cenią sobie kontakt z fanami i chętnie dzielą się nowinkami z życia w mediach społecznościowych. Choć ich najwierniejsi obserwatorzy utrzymują, że nie wiedzą jakim cudem można pomylić ze sobą słynnych bliźniaków, wygląda na to, że tym razem nawet oni mogą mieć problem. Na zdjęciu, które opublikował Marcin Mroczek, gwiazdorzy "M jak miłość" mają zaledwie pięć lat!

Próba czasu 😂 33 lat później 💥 Czy dobrze stanęliśmy 🤔 - napisał aktor.

Cóż, ten post wzbudził ogromne poruszenie wśród fanów, którzy zdecydowanie nie potrafili dojść do zgody:

- Nie na bank powinniście odwrotnie. - Bardzo dobrze. - Wydaje mi się że odwrotnie😂 😍 - Pewnie ze dobrze 😁 - Źle. Łatwo was odróżnić. - Dobrze 😊 Nie wiem jak ludzie mogą Was mylić 😅

To dobrze czy źle? Marcin Mroczek jeszcze nie ujawnił tajemnicy zdjęcia. Poznajcie, który z bliźniaków to Marcin, a który Rafał Mroczek?

Instagram

Niektórzy z fanów zwrócili uwagę na jeszcze jedną rzecz. Stwierdzili, że młodszy syn Marcina Mroczka to wykapany tata, a patrząc na zdjęcie gwiazdora "M jak miłość" z dziecięcych lat, trudno się z tym nie zgodzić. Zarówno Kacperek, jak i Ignacy, to jego istne kopie.

Jesteście w stanie odróżnić słynnych bliźniaków, czy nawet patrząc na ich teraźniejsze fotografie macie z tym problem? Rafał i Marcin Mroczek dzięki "M jak miłość" zdobyli niebywałą rozpoznawalność i sympatię, dzięki czemu stali się gośćmi wielu popularnych programów.