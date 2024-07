Conchita Wurst jest postacią kontrowersyjną, mającą tyle samo zwolenników, co przeciwników. Jej wizerunek sceniczny wielu osobom może się nie podobać, faktem jednak jest, że Conchita przyciąga uwagę jak mało kto! Wokalistka zaskarbiła sobie również sympatię fanów, dzięki swoim wypowiedziom w wywiadach. Wurst zawsze jest pogodna i sympatyczna, a także ma do siebie duży dystans. Zobacz też: Conchita Wurst dziękuje Polakom za skandal. „Myślę, że to zabawne!”

Wśród osób kibicujących jej karierze znalazła się także Monika Zamachowska. Dziennikarka miała okazję przeprowadzić wywiad z Conchitą i jak się okazuje, ta kontrowersyjna gwiazda bardzo przypadła jej do gustu. W czasie wywiadu Conchita zdradziła również, że hejt kierowany w stronę jej osoby jest dla niej nieistony:



Jest to bardzo fajny, odważny chłopak, który wszedł płynnie w swoją kobiecą personę sceniczną. Trzymam kciuki za dalszą karierę Conchity. Wyznała mi, że nie ma żadnej formalnej edukacji muzycznej, a naprawdę daje radę scenicznie, muzycznie i estradowo. Oczywiście ogromne emocje budzą jej stroje, broda. Podczas rozmowy interesowało mnie, czy przejmuje się agresją, która pojawiła się wobec niej, gdy okazało się, że ma w Polsce wystąpić. Odpowiedziała mi, że odcina tę stronę życia, że tego hejtu nie przyjmuje do wiadomości. I dobrze, bo byłoby jej trudno tworzyć w lęku - powiedziała Monika Zamachowska na łamach "Faktu".

