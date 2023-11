Monika Pyrek na swoim Facebooku poleca innym osobom chorym na hashimoto ciekawe publikacje i książki. Ona sama mierzy się z tą chorobą już od 2003 roku:

O Hashimoto dowiedziałam się w 2003 roku, czyli w połowie mojej kariery sportowej. Podczas badania lekarz stwierdził u mnie powiększoną tarczycę, trafiłam do szpitala i postawiono diagnozę. Endokrynolog, do którego trafiłam od razu zobaczył u mnie książkowe objawy choroby, szarą ziemistą skórę i opuchliznę. Ja przez wiele lat nie kojarzyłam objawów, które towarzyszyły mi na co dzień z Hashimoto, bo takie też były czasy, że niewiele mówiło się o tej chorobie. Oczywiście przyjmowałam leki, kontrolowałam poziom hormonów we krwi i godziłam się z pewnymi objawami, tłumacząc je sobie na różne sposoby. - mówi Pyrek w rozmowie z byczdrowym.info