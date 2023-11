Bardzo długo się wychodzi z tej choroby. Żeby wrócić znowu do prawidłowego poziomu energetycznego, do dobrego wyglądu, do takiej chęci żeby żyć, to zajęło mi dobrych parę lat. To nie jest tak, że przestałam jeść mięso, zaczęłam się ruszać i nagle się dobrze poczułam. (...) zmieniłam bardzo wiele rzeczy, dietę zmieniłam radykalnie. Wykluczyłam całkowicie to, co mogłam z chemii z mojego życia: środki czystości, proszki do prania, przede wszystkim kosmetyki. I tak powoli wydaje mi się, że łapię równowagę - zdradziła.