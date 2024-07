Na całym świecie pojawiają się coraz to nowe kampanie, mające na celu niesienie pomocy najbardziej potrzebującym lub propagowanie jakiś idei. Niedawno furorę w sieci robiło Ice Bucket Challenge, do którego włączyły się również gwiazdy. Cała akcja miała pomóc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. Zobacz: Monika Olejnik zrobiła splasha. Nominowała swojego największego wroga

Dzisiaj pisaliśmy o innej popularnej internetowej akcji z rozmazaną szminką, w której udziały wzięły m.in. Rita Ora i Georgia May Jagger. Gwiazdy w ten sposób propagują badania cytologiczne, które pozwalają wykryć groźnego dla kobiet raka szyjki macicy. Pomysłowdawczynie wymyśliły prosty sposób, aby zwiększyć zainteresowanie społeczństwa tym problemem. Wystarczy na portalu społecznościowym dodać fotografię z rozmazaną szminką i otagować je #SmearForSmear. Akcja ta staje się coraz popularniejsza w Polsce, a jako pierwsza dołączyła do niej dziennikarka, Monika Olejnik, zamieszczając fotkę na Facebooku z podpisem nawołującym do odwiedzenia lekarza:

Co roku rak szyjki macicy jest diagnozowany u 3,5 tys. Polek. Połowa przegrywa walkę z chorobą - większość tylko z powodu zbyt późnej diagnozy. Cytologię można zrobić bezpłatnie. Dziewczyny, badajcie się! #SmearForSmear.

Inne gwiazdy powinny brać przykład.

